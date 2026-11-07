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Хто має дати дорогу? Завдання з ПДР

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read1 хв
66
Хто має дати дорогу? Завдання з ПДР
ПДР тест. Джерело: t.me/zapravilamu

Знання правил дорожнього руху допомагає водіям правильно діяти навіть у нестандартних ситуаціях. Особливо часто виникають запитання щодо черговості проїзду поблизу автозаправних станцій, стоянок та інших прилеглих територій. Додатково ускладнити ситуацію може автомобіль, який рухається заднім ходом.

Важливо пам'ятати, що такий маневр не завжди заборонений, проте водій повинен дотримуватися певних вимог безпеки. Пропонуємо перевірити знання ПДР та визначити, хто має поступитися дорогою на зображенні.

Хто має дати дорогу? Завдання з ПДР

ПДР тест. Джерело: t.me/zapravilamu

На малюнку зображено два автомобілі – синій та червоний. Водій синього рухається дорогою заднім ходом, тоді як червоний виїжджає з території автозаправної станції.

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Траєкторії транспортних засобів перетинаються, тому одному з водіїв необхідно поступитися дорогою.

Хто має це зробити?

  1. Водій синього автомобіля.
  2. Водій червоного автомобіля.

Пояснення

Відповідно до пункту 10.2 ПДР України, водії, які виїжджають на дорогу з автозаправних станцій, дворів, стоянок та інших прилеглих територій, зобов'язані пропустити транспортні засоби, що рухаються цією дорогою.

Отже, червоний автомобіль, який залишає територію АЗС, повинен пропустити синій.

Водночас рух заднім ходом сам по собі не позбавляє водія синього автомобіля переваги. Правила дозволяють такий маневр за умови, що він виконується в дозволеному місці та не створює небезпеки чи перешкод іншим учасникам руху.

Таким чином, у зображеній ситуації перевагу має синій автомобіль, а червоний повинен зачекати, поки дорога звільниться.

Правильна відповідь

Правильна відповідь – №2. Дорогу повинен дати водій червоного автомобіля.

Раніше OBOZ.UA публікував задачу, в якій потрібно було визначити, хто проїде перехрестя останнім.

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