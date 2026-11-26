Хто буде винним у разі зіткнення? Завдання з ПДР
Навіть звичайний виїзд із паркувального місця може призвести до дорожньо-транспортної пригоди, якщо водій не враховує вимог ПДР. Особливо уважними потрібно бути під час виїзду з прилеглих територій, адже в таких ситуаціях діють чіткі правила пріоритету.
Пропонуємо перевірити свої знання Правил дорожнього руху за допомогою цікавого завдання. Уважно розгляньте зображення та спробуйте визначити, хто буде винним у разі зіткнення двох автомобілів.
На малюнку бачимо вантажівку, яка рухається дорогою, а також жовтий і червоний легкові автомобілі. Водій червоного авто планує виїхати з місця стоянки, тоді як жовтий автомобіль уже рухається проїзною частиною.
Хто буде винним, якщо трапиться зіткнення?
- Водій червоного автомобіля.
- Водій жовтого автомобіля.
Пояснення
Відповідно до пункту 10.2 Правил дорожнього руху України, водій, який виїжджає на дорогу з місця стоянки, двору, житлової зони, автозаправної станції чи іншої прилеглої території, зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що вже рухаються нею.
Отже, водій червоного автомобіля повинен був переконатися в безпечності маневру та пропустити жовте авто.
Саме порушення обов'язку надати перевагу в русі стало б причиною зіткнення за умовами цього завдання.
Варто пам'ятати, що під час виїзду з прилеглої території відсутність знаків пріоритету не звільняє водія від обов'язку пропустити інших учасників дорожнього руху.
Правильна відповідь
Правильний варіант – №1. Винним у змодельованій ситуації буде водій червоного автомобіля.
Раніше OBOZ.UA публікував задачу, в якій потрібно було визначити, хто з чотирьох водіїв проїде перехрестя передостаннім.