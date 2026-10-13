Для яких транспортних засобів діє цей знак? Тест для водіїв

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Вперше побачила газову плиту: росіянка з Сибіру поділилася враженнями від життя в окупованому Донецьку. ВідеоВперше побачила газову плиту: росіянка з Сибіру поділилася враженнями від життя в окупованому Донецьку. ВідеоЗСУ відмінусували ще 1390 окупантів та спалили понад півсотні артсистем: дані ГенштабуЗСУ відмінусували ще 1390 окупантів та спалили понад півсотні артсистем: дані ГенштабуВід початку розробки до перших збиттів – лише місяць: Федоров показав новий перехоплювач реактивних дронів. ВідеоВід початку розробки до перших збиттів – лише місяць: Федоров показав новий перехоплювач реактивних дронів. ВідеоНа Полтавщині знайшли нерозірвану бойову частину російського "Шахеда". ФотоНа Полтавщині знайшли нерозірвану бойову частину російського "Шахеда". ФотоІлюстрація. ГороскопБурхливий і конфліктний день для всіх: Леви, не приймайте рішень під впливом емоцій, а Скорпіонам краще відпочити – гороскоп на 13 жовтня"Після 24.02.2022 ми живемо зовсім в іншому світі": європейський виробник ракет сказав, що потрібно для стримування Росії"Після 24.02.2022 ми живемо зовсім в іншому світі": європейський виробник ракет сказав, що потрібно для стримування РосіїПомерла зірка серіалу "Пуститися берега": підозрюють самогубство. ФотоПомерла зірка серіалу "Пуститися берега": підозрюють самогубство. ФотоДональд Трамп"Путін більше хоче укласти мир": Трамп заявив, що порушення енергетичного перемир'я були з обох боків. ВідеоВМС Франції зупинили в Індійському океані танкер тіньового флоту РФ: Макрон розповів подробиці. ВідеоВМС Франції зупинили в Індійському океані танкер тіньового флоту РФ: Макрон розповів подробиці. Відео"Сподіваюсь, у нього все буде добре". Слава Дьомін збентежив заявою про Стаса Шурінса, який давно зник з екранів"Сподіваюсь, у нього все буде добре". Слава Дьомін збентежив заявою про Стаса Шурінса, який давно зник з екранів

Для яких транспортних засобів діє цей знак? Тест для водіїв

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read1 хв
icon 1,0 т.
Для яких транспортних засобів діє цей знак? Тест для водіїв
ПДР тест. Джерело: t.me/zapravilamu

Дорожні знаки – одна з основ безпечного руху, проте навіть досвідчені водії не завжди правильно тлумачать їхнє значення. Особливо це стосується заборонних знаків, дія яких може поширюватися на одні категорії транспортних засобів і не стосуватися інших.

Пропонуємо перевірити знання Правил дорожнього руху за допомогою запитання з теоретичного іспиту для майбутніх водіїв. Уважно розгляньте зображення. На ньому показано круглий дорожній знак із червоною облямівкою та чорним силуетом автомобіля на білому тлі. На які з перелічених транспортних засобів не поширюється дія цього дорожнього знака?

 

Для яких транспортних засобів діє цей знак? Тест для водіїв

ПДР тест. Джерело: t.me/zapravilamu

Читайте також
Олена БилімОлена Билім
icon 1,8 т.
Найкращі вживані сімейні авто: названі 3 доступні варіанти
icon 1,8 т.
Найкращі вживані сімейні авто: названі 3 доступні варіанти
Аліна МілсентАліна Мілсент
icon 2,6 т.
Чи можна повернути праворуч? Тест на знання ПДР
icon 2,6 т.
Чи можна повернути праворуч? Тест на знання ПДР
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
icon 10,4 т.
Автомеханік назвав 3 машини, що варті своєї ціни
icon 10,4 т.
Автомеханік назвав 3 машини, що варті своєї ціни

Запитання: на які з перелічених транспортних засобів не поширюється дія цього дорожнього знака?

  1. На мопеди.
  2. На велосипеди.
  3. На мотоцикли.
  4. На квадроцикли.
  5. Відповіді 1 і 2.

Пояснення

На зображенні представлено дорожній знак 3.2 "Рух механічних транспортних засобів заборонено".

Він забороняє рух механічних транспортних засобів, тобто тих, які приводяться в рух двигуном.

Зокрема, його дія поширюється на автомобілі, мотоцикли, мопеди та моторизовані квадроцикли.

Натомість звичайний велосипед приводиться в рух мускульною силою людини, а не двигуном, тому не належить до механічних транспортних засобів.

Отже, велосипедистам цей знак сам по собі не забороняє рух, хоча вони зобов'язані дотримуватися інших вимог ПДР та встановлених обмежень.

Правильна відповідь

Правильний варіант – № 2. На велосипеди.

OBOZ.UA пропонує ще один цікавий тест з ПДР щодо напрямків руху.

Схожі теми
автоПДРтести
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись