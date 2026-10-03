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Де дозволена зупинка? Тест на знання ПДР

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read2 хв
icon 144
Де дозволена зупинка? Тест на знання ПДР
В якому з цих двох місць може припаркуватись водій червоного авто. Джерело: t.me/zapravilamu/

Правильно виконана зупинка – це зупинка, внаслідок якої не ускладнюється рух автомобільною дорогою і не виникає аварійна ситуація. А отже, щоби зупинити своє авто, недостатньо знайти хоч якесь місце для паркування – потрібно строго дотримуватись вимог ПДР.

Перевірте, наскільки добре ви пам’ятаєте відповідні пункти, за допомогою тесту, який опублікував Telegram-канал "За! Правилами". Перед вами червоне авто, яке їде по дорозі і два варіанти місця, де водієві пропонується його зупинити. Оберіть те місце, де зупинка дозволена. Ось варіанти відповіді:

  1. в місці 1;
  2. в місці 2;
  3. обидва місця дозволяються;
  4. обидва місця забороняються.
Де дозволена зупинка? Тест на знання ПДР

Яке із цих місць дозволено водієві для паркування. Джерело: t.me/zapravilamu/

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Щоб дати правильну відповідь на це завдання, потрібно пригадати пункт 15.1 чинних ПДР, який визначає, де саме можуть здійснюватися зупинка та стоянка транспортних засобів. Це можуть бути або спеціально відведені для цього місця, або узбіччя.

При цьому пункт 15.2 вказує, що за відсутності спеціально відведених місць чи узбіччя або коли зупинка, чи стоянка там неможливі, можна припаркуватися біля правого краю проїзної частини (якомога правіше, щоб не перешкоджати іншим учасникам дорожнього руху). У нашому випадку це місце 2.

Ті ж таки ПДР визначають узбіччя як виділений конструктивно або за допомогою суцільної лінії розмітки елемент дороги, який прилягає до зовнішнього краю проїзної частини, розташований із нею на одному рівні та не призначений для звичайного руху транспортних засобів. Під ці критерії підпадає місце 1.

Жодних перешкод, які би не дозволяли нашому водієві зупинитись у цій точці, на картинці ми не бачимо. А це означає, що йому в цій ситуації дозволена лише зупинка у місці 1. Правильним є перший варіант відповіді.

Раніше OBOZ.UA публікував задачу, в якій потрібно було визначити, хто з водіїв може виконати задуманий поворот без порушення.

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