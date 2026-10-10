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Чи можна виконати обгін? Тест на знання ПДР

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read1 хв
icon 15
Чи можна виконати обгін? Тест на знання ПДР
ПДР тест. Джерело: t.me/zapravilamu

На дорозі водієві часто доводиться швидко оцінювати ситуацію й вирішувати, чи дозволено обганяти транспорт попереду. Особливо уважним потрібно бути, якщо йдеться про колону спеціальних або дорожніх машин із проблисковими маячками.

Подивіться на зображення та спробуйте визначити, чи дозволяють Правила дорожнього руху виконати обгін у цій ситуації.

Чи можна виконати обгін? Тест на знання ПДР

ПДР тест. Джерело: t.me/zapravilamu

Чи дозволяється водієві виконати обгін?

  1. Дозволяється.
  2. Дозволяється, якщо швидкість автомобілів попереду менша за 30 км/год.
  3. Забороняється.
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Пояснення

Пункт 14.6 ПДР України забороняє обгін колони транспортних засобів, позаду якої рухається транспортний засіб з увімкненим проблисковим маячком, крім оранжевого.

На зображенні позаду колони рухається спеціальний транспортний засіб саме з оранжевим маячком. Такий маячок не надає переваги в русі, а слугує для привернення уваги та попередження інших учасників дорожнього руху про небезпеку. Тому сама наявність оранжевого маячка не робить обгін цієї колони забороненим.

Звісно, перед обгоном водій усе одно має переконатися, що маневр безпечний і не порушує інших вимог ПДР.

Правильна відповідь

  1. Дозволяється.

Умова про швидкість менш як 30 км/год у цьому випадку значення не має. Заборона стосується колони, яку супроводжує транспорт із проблисковим маячком іншого кольору, а оранжевий є винятком.

Раніше OBOZ.UA публікував тест із ПДР, в якому потрібно було визначити, чи може водій заїхати під заборонний знак, якщо він їде на роботу.

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