Чи можна виконати обгін? Тест на знання ПДР

На дорозі водієві часто доводиться швидко оцінювати ситуацію й вирішувати, чи дозволено обганяти транспорт попереду. Особливо уважним потрібно бути, якщо йдеться про колону спеціальних або дорожніх машин із проблисковими маячками.

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Подивіться на зображення та спробуйте визначити, чи дозволяють Правила дорожнього руху виконати обгін у цій ситуації.

Чи дозволяється водієві виконати обгін?

Дозволяється. Дозволяється, якщо швидкість автомобілів попереду менша за 30 км/год. Забороняється.

Пояснення

Пункт 14.6 ПДР України забороняє обгін колони транспортних засобів, позаду якої рухається транспортний засіб з увімкненим проблисковим маячком, крім оранжевого.

На зображенні позаду колони рухається спеціальний транспортний засіб саме з оранжевим маячком. Такий маячок не надає переваги в русі, а слугує для привернення уваги та попередження інших учасників дорожнього руху про небезпеку. Тому сама наявність оранжевого маячка не робить обгін цієї колони забороненим.

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Звісно, перед обгоном водій усе одно має переконатися, що маневр безпечний і не порушує інших вимог ПДР.

Правильна відповідь

Дозволяється.

Умова про швидкість менш як 30 км/год у цьому випадку значення не має. Заборона стосується колони, яку супроводжує транспорт із проблисковим маячком іншого кольору, а оранжевий є винятком.

Раніше OBOZ.UA публікував тест із ПДР, в якому потрібно було визначити, чи може водій заїхати під заборонний знак, якщо він їде на роботу.

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