Щоб не нарватися на штраф, кожен водій повинен чітко розуміти, які ділянки дороги відкриті для руху, а куди краще не заїжджати. Для цього потрібно добре знати дорожні знаки і чітко розуміти вимоги ПДР.

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Наскільки добре ви розумієте заборонні знаки, перевірте за допомогою тесту. Його опублікував Telegram-канал "За! Правилами". За умовами задачі, вам потрібно уявити себе за кермом цього автомобіля визначити, чи дозволено вам рух у позначену дорожніми знаками зону за умови, що ви працюєте в позначеній зоні? Варіантів відповіді всього два:

дозволено; заборонено.

Отже, наш водій опинився на перехресті, обладнаному двома знаками. Перший – це знак 3.1 "Рух заборонено". А другий – це 3.43 "Небезпека".

Різниця між ними полягає в тому, що із дії знаку "Рух заборонено" є певні винятки. Під нього можуть проїжджати маршрутні транспортні засоби, водії з інвалідністю та водії, що перевозять людей з інвалідністю, а також транспортні засоби, що обслуговують громадян чи належать громадянам, які проживають або працюють у цій зоні, а також на транспортні засоби, що обслуговують підприємства, які розташовані у позначеній зоні. Отже, якби цей знак на цьому перехресті був один, а наш водій мав докази, що він працює у позначеній зоні, він міг би продовжити рух.

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Втім, знак 3.43 "Небезпека" не передбачає жодних винятків для водіїв. За нього не має права заїжджати навіть спецтранспорт. Поширюється його дія і на пішоходів.

А отже наш водій не може проїхати у цю зону. Правильним є другий варіант відповіді.

Раніше OBOZ.UA публікував задачу з двома трамваями, двома авто і велосипедистом, в якій потрібно було визначити, хто проїде перехрестя першим, а хто – останнім.

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