Чи дозволений рух? Завдання з ПДР

Виконувати повороти так, як заманеться, водіям на дорозі заважають не тільки світлофори. У ПДР прописано ще кілька чинників, які впливають на те, куди і коли може повернути авто. Саме цій темі і присвячено цікавий тест.

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Його опублікував Telegram-канал "За! Правилами". Перед вами перехрестя, до якого під’їхало чорне авто. Його водій хоче повернути праворуч. Уважно вивчіть ситуацію, а потім скажіть, чи дозволено водієві автомобіля рух у напрямку стрілки, ввімкненої в додатковій секції світлофора? Варіантів відповіді тут три:

заборонено; дозволено за умови, що він дасть дорогу іншим транспортним засобам; дозволено за умови, що він дасть дорогу іншим транспортним засобам і пішоходам".

Як бачимо з умов задачі, перехрестя, на якому опинився наш водій, є регульованим. На ньому зараз горить червоний сигнал, але зелена стрілка в додатковій секції дозволяє повернути праворуч. Саме у цей бік і збирається проїхати водій. Він уже увімкнув правий сигнал повороту, що похвально – про поворотники забувати не можна.

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Але чи може водій чорного авто виконати поворот одразу? Відповідь знаходимо у пункт 8.7.3 чинних ПДР. Згідно з ним, рух у напрямку стрілки, увімкненої в додатковій секції, дозволений за умови надання переваги в русі іншим учасникам. Під іншими учасниками руху маються на увазі всі, включно з пішоходами. А саме пару пішоходів, що заходять на "зебру", ми і бачимо на цьому завданні.

Отже, щоб виконати поворот праворуч, водій у цій ситуації повинен пропустити як автомобілі, що рухаються на зелене світло, так і пішоходам, що переходять дорогу. Правильним тут є третій варіант відповіді.

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Раніше OBOZ.UA публікував задачу з ПДР, в якій потрібно було визначити, хто з водіїв порушить правила, виконавши зупинку, як показано на картинці.