Трамвайні колії нерідко стають причиною помилок навіть серед досвідчених водіїв. Особливо коли на дорозі утворюється затор, а поруч залишається вільний простір для руху. Проте Правила дорожнього руху чітко визначають, у яких випадках автомобілі можуть користуватися трамвайними коліями.

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Пропонуємо перевірити свої знання на прикладі дорожньої ситуації, зображеної на малюнку. Чи дозволено водієві зеленого автомобіля рухатися трамвайною колією попутного напрямку?

Варіанти відповідей:

Дозволено тільки по попутній трамвайній колії. Дозволено, якщо не буде створено перешкоди трамваю. Відповіді 1 і 2. Заборонено.

Пояснення

Згідно з пунктом 11.8 ПДР України, рух трамвайною колією попутного напрямку за певних умов дозволяється. Однак є важлива вимога: колії повинні розташовуватися на одному рівні з проїзною частиною та не бути відокремленими від неї.

На зображенні бачимо іншу ситуацію. Трамвайні колії відділені від автомобільної дороги розділювальною смугою. Тому використовувати їх як додаткову смугу для руху заборонено.

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Відповідно до пункту 11.9 ПДР, водіям забороняється виїжджати на відокремлені від проїзної частини трамвайні колії та розділювальну смугу.

При цьому не має значення, чи рухається трамвай у попутному напрямку та чи створюватиме автомобіль йому перешкоду. Навіть якщо колії вільні, їх не можна використовувати для об'їзду затору.

Отже, правильна відповідь – №4. Заборонено.

Раніше OBOZ.UA публікував тест, в якому потрібно було визначити, яка траєкторія розвороту довзолена водієві червоного авто.

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