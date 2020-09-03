Зюганов заявив, що Гітлер "спалював всяку наволоч": його слова почистили на сайті КПРФ. Відео

Лідер Комуністичної партії Російської Федерації Геннадій Зюганов заявив, що Гітлер спалював в концтаборах "всяку наволоч".

З такою промовою він виступив перед журналістами на Червоній площі в Москві 3 вересня. (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Зюганов сказав, що Росія тричі прикривала Європу, згадавши про Орді монголів, наступ Наполеона на Москву і звірства Третього рейху.

"Гітлер побудував концтабору і спалював в печах всіх підряд: і росіян, і євреїв, і поляків, і всю іншу наволоч", – сказав політик.

При цьому на офіційному сайті КПРФ в текстовій розшифровці мови Зюганова відсутні ці слова.

"Але ми тричі прикривали хвалену Європу. І від Ординського навали. І Наполеона тут розбили під Москвою на друзки. Тут розгромили Гітлера", – сказано там. Слова про концтабори та "іншу наволоч" відсутні.

Слів Зюганова про Гітлера почистили на сайті КПРФ. kprf.ru

Також прибрана фраза про "наволоч" у відеозаписі, яка опублікована на каналі партії в YouTube.

(Відео – Telegram Ілля Ремесло)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко, коментуючи прийняття першої президентської присяги під біло-червоно-білим прапором, заявив, що зараз опозиція використовує цей атрибут разом з портретами Адольфа Гітлера.

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