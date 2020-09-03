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Зюганов заявив, що Гітлер "спалював всяку наволоч": його слова почистили на сайті КПРФ. Відео

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Новини Росії
2,4 т.
Зюганов заявив, що Гітлер 'спалював всяку наволоч'

Зюганов заявив, що Гітлер "спалював всяку наволоч".

Лідер Комуністичної партії Російської Федерації Геннадій Зюганов заявив, що Гітлер спалював в концтаборах "всяку наволоч".

З такою промовою він виступив перед журналістами на Червоній площі в Москві 3 вересня. (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Зюганов сказав, що Росія тричі прикривала Європу, згадавши про Орді монголів, наступ Наполеона на Москву і звірства Третього рейху.

"Гітлер побудував концтабору і спалював в печах всіх підряд: і росіян, і євреїв, і поляків, і всю іншу наволоч", – сказав політик.

При цьому на офіційному сайті КПРФ в текстовій розшифровці мови Зюганова відсутні ці слова.

"Але ми тричі прикривали хвалену Європу. І від Ординського навали. І Наполеона тут розбили під Москвою на друзки. Тут розгромили Гітлера", – сказано там. Слова про концтабори та "іншу наволоч" відсутні.

Слів Зюганова про Гітлера почистили на сайті КПРФ.

Слів Зюганова про Гітлера почистили на сайті КПРФ. kprf.ru

Також прибрана фраза про "наволоч" у відеозаписі, яка опублікована на каналі партії в YouTube.

(Відео – Telegram Ілля Ремесло)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко, коментуючи прийняття першої президентської присяги під біло-червоно-білим прапором, заявив, що зараз опозиція використовує цей атрибут разом з портретами Адольфа Гітлера.

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РосіяМоскваГеннадій Зюганов
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