Головна Новини
29 лютого • оновлено в 16:29
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

З'явилося останнє відео перед трагедією в лазні в Москві

8.3т
Читати матеріал російською

У мережі опублікували відео з лазні в Москві, де на святкуванні дня народження російської блогерки Катерини Діденко загинуло троє осіб.

На опублікованих кадрах показано, що люди в захисних костюмах приносять упаковки сухого льоду в ящику і скидають в басейн з водою.

В цей час за кадром чути вигуки: "Магія". Після один з гостей стрибає в басейн і ховається під густою піною. В цей час гості на святі жартували: "Він помер! Все, його більше немає". Потім відео обривається.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 лютого в Москві на вечірці російської блогерша Катерини Діденко загинули три людини.

Пізніше Діденко опублікувала відео, де повідомила про загибель свого чоловіка і двох друзів.

Також в Росії слідчі з'ясували, що сухий лід в баню, де загинули троє людей, привіз чоловік блогерки Діденко.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
11
11
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шенкаренко Костянтин
Шенкаренко Костянтин
мда... Премию Дарвина - в сауну!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги