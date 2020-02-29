У мережі опублікували відео з лазні в Москві, де на святкуванні дня народження російської блогерки Катерини Діденко загинуло троє осіб.
На опублікованих кадрах показано, що люди в захисних костюмах приносять упаковки сухого льоду в ящику і скидають в басейн з водою.
В цей час за кадром чути вигуки: "Магія". Після один з гостей стрибає в басейн і ховається під густою піною. В цей час гості на святі жартували: "Він помер! Все, його більше немає". Потім відео обривається.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 лютого в Москві на вечірці російської блогерша Катерини Діденко загинули три людини.
Пізніше Діденко опублікувала відео, де повідомила про загибель свого чоловіка і двох друзів.
Також в Росії слідчі з'ясували, що сухий лід в баню, де загинули троє людей, привіз чоловік блогерки Діденко.
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