З'явилося нове відео смертельної ДТП з Єфремовим у центрі Москви

Карина Бондаренко Новини Росії 05:58, 10.07.2020

На російському телебаченні оприлюднили нове відео смертельної ДТП з актором Михайлом Єфремовим у центрі Москви, зняте з іншого ракурсу.

Запис показали в ефірі передачі "Прямой эфир" Андрія Малахова. Криміналіст, присутній в залі, прокоментував кадри (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

На новому записі видно у що взута людина на водійському сидінні в джипі Єфремова. Експерт висловив упевненість, що існують експертизи, які підтверджують винність тієї чи іншої особи. Тому це відео "ні про що не говорить".

"Ми бачимо кросівок. Ми бачимо, у що був взутий шановний нами актор. Припустити можна, що це одні і ті ж кросівки. Все-таки, у нас в рік відбувається кілька десятків тисяч ДТП за якими 80% випадків відео відсутнє і доводиться винність тієї чи іншої особи численними експертизами. Я не думаю, що органи попереднього слідства стали відправляти кримінальну справу до суду маючи хоч 1% сумніву в тому та ця особа або не та", – сказав криміналіст.

Як писав OBOZREVATEL раніше, адвокат російського актора Михайла Єфремова Ельман Пашаєв, заявив, що готовий домогтися для свого підопічного виправдувального вироку.

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