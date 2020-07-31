З'явилися нові деталі космічного фіаско Росії з "Фрегатом"

Американські військові заявили про збільшення кількості уламків бака російського розгінного блоку "Фрегат", який вибухнув в космосі 8 травня.

За даними ВВС США, після вибуху утворилося 65 уламків. Однак зараз в каталозі космічних об'єктів на сайті space-track.org вже 175 уламків цього бака. Вони розлетілися на тисячі кілометрів і знаходяться на орбітах з мінімальними висотами 230-1074 км і максимальними висотами 305-6051 км.

Раніше "Роскосмос" підтвердив факт руйнування, зазначивши, що уламки не загрожують Міжнародної космічної станції і російським супутникам.

Нагадаємо, що об'єкт, який вибухнув, представляв собою тороїдальний блок баків розгінного блоку "Фрегат-СБ", який при виведенні супутника на орбіту відокремився після витрачання палива. Блок баків, який зруйнувався, використовувався в липні 2011 року для доставки в космос обсерваторії "Спектр-Р".

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно з'ясувалося, що російський космічний апарат "Космос-2430" системи попередження про ракетний напад "Око", запущений ще в 2007 році, зійшов з орбіти і згорів в атмосфері. У РФ спробували виправдатися за невдачу.