З'явилися фото наслідків пожежі на арсеналі в Росії: біля будинків лежать нерозірвані снаряди
Потужні вибухи і пожежа на арсенальних складах у Рязанській області Росії призвели до сильних руйнувань у двох найближчих населених пунктах, звідки евакуювали тисячі жителів.
Російські Telegram-канали опублікували показові кадри із зони НП, яка трапилася 7 жовтня (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Зазначається, що сильно постраждало від вибухів село Шелемішевські Хутори в Скопинському районі області, розташоване в безпосередній близькості від складів із боєприпасами, які продовжували горіти другий день поспіль.
Там, а також у сусідньому селі згоріли понад два десятки споруд. Водночас на опублікованих знімках видно, що поряд із уцілілими будинками з землі стирчать нерозірвані снаряди.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
7 жовтня в Рязанській області (Росія) на території складу зберігання артилерійських боєприпасів біля Желтухіно прогриміли потужні вибухи. В результаті НП було евакуйовано понад 2,3 тисячі осіб із 14 селищ.
Станом на 8 жовтня частота вибухів на арсеналі в Скопинському районі Рязанської області посилилася до трьох за хвилину, кількість постраждалих збільшилася до 13.