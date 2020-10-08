З'явилися фото наслідків пожежі на арсеналі в Росії: біля будинків лежать нерозірвані снаряди

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Новини Росії
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Вибухи в Рязані

Потужні вибухи і пожежа на арсенальних складах у Рязанській області Росії призвели до сильних руйнувань у двох найближчих населених пунктах, звідки евакуювали тисячі жителів.

Російські Telegram-канали опублікували показові кадри із зони НП, яка трапилася 7 жовтня (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що сильно постраждало від вибухів село Шелемішевські Хутори в Скопинському районі області, розташоване в безпосередній близькості від складів із боєприпасами, які продовжували горіти другий день поспіль.

Руйнування в селі Шелемішевські Хутори.

Там, а також у сусідньому селі згоріли понад два десятки споруд. Водночас на опублікованих знімках видно, що поряд із уцілілими будинками з землі стирчать нерозірвані снаряди.

Наслідки вибухів.
У селі згоріли десятки будинків.
Рятувальники ліквідовують наслідки НП.
Згоріле майно селян.
Згорілий будинок у селі Шелемішевські Хутори.
Біля уцілілих будинків із землі стирчать нерозірвані снаряди.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 7 жовтня в Рязанській області (Росія) на території складу зберігання артилерійських боєприпасів біля Желтухіно прогриміли потужні вибухи. В результаті НП було евакуйовано понад 2,3 тисячі осіб із 14 селищ.

  • Станом на 8 жовтня частота вибухів на арсеналі в Скопинському районі Рязанської області посилилася до трьох за хвилину, кількість постраждалих збільшилася до 13.

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