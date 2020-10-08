З'явилися фото наслідків пожежі на арсеналі в Росії: біля будинків лежать нерозірвані снаряди

Потужні вибухи і пожежа на арсенальних складах у Рязанській області Росії призвели до сильних руйнувань у двох найближчих населених пунктах, звідки евакуювали тисячі жителів.

Російські Telegram-канали опублікували показові кадри із зони НП, яка трапилася 7 жовтня (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що сильно постраждало від вибухів село Шелемішевські Хутори в Скопинському районі області, розташоване в безпосередній близькості від складів із боєприпасами, які продовжували горіти другий день поспіль.

Там, а також у сусідньому селі згоріли понад два десятки споруд. Водночас на опублікованих знімках видно, що поряд із уцілілими будинками з землі стирчать нерозірвані снаряди.

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