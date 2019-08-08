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З'явилася сенсаційна версія загибелі групи Дятлова

1.7т Читати матеріал російською

На перевалі Дятлова, де загинула група туристів, могла впасти ракета з космонавтом.

Про це заявив один із російських дослідників, який цікавиться темою загадкової загибелі лижників Валентин Дегтярьов. Він проаналізував засекречений знімок.

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34-й кадр з архівних фотографій групи показав спалах і щось, що нагадує повний місяць.

"На "бракованій" фотографії, руками дятлівців, зняте розбите катапультне крісло і мертвий космонавт у скафандрі. Саме крісло, мабуть, заплуталося у стропах парашута. Ну, а нещасний космонавт загинув під час катапультування", – вважає дослідник.

З'явилася сенсаційна версія загибелі групи Дятлова

Дегтярьов відшукав у зарубіжних ЗМІ відомості про загибель 1 січня 1959 року космонавта Андрія Міткова, який розбився на полігоні в Астраханській області.

За його словами, туристи могли стати свідками аварії, тому їх ліквідували.

"Сліди космічної аварії звідти прибрали вертольотами", – вважає Дегтярьов.

Він наголосив, що сліди радіації на одязі загиблих можуть бути пов'язані з катастрофою ракет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явилася несподівана версія загибелі групи Дятлова. Дослідники побачили слід іноземців.

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Місце
Росія
Тег
перевал Дятлова
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