З'явилася реакція Навального на чутки про спробу другого отруєння

Російський опозиціонер Олексій Навальний здивувався, дізнавшись, що його нібито намагалися повторно отруїти, коли він перебував у стані коми.

В ефірі радіостанції "Ехо Москви" політик розповів, що його спантеличила стаття в газеті The Sunday Times, де говорилося про його друге отруєння. Він назвав її дивною.

"Це якась дивна стаття, дуже дивна інформація. Я був сильно здивований, коли це прочитав. Жодна людина, з якою я б спілкувався – лікар, поліцейський – ніхто мені нічого не говорив. Це виглядає дуже дивно", – сказав Навальний .

Раніше The Sunday Times з посиланням на інформацію від джерел в західних спецслужбах повідомио, що російські шпигуни спробували повторно отруїти опозиціонера, коли він вже знаходився в комі, але ще не потрапив до Німеччини.

Це пояснювалося тим, що перша спроба вбивства виявилася невдалою. За задумом російських спецслужб, Навальний нібито повинен був померти дорогою з Омська до Берліну.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що протягом трьох років вісім співробітників секретного підрозділу ФСБ РФ стежили за Навальним, а його отруєння було вже другою спробою замаху.

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