З'явилася реакція Навального на чутки про спробу другого отруєння
Російський опозиціонер Олексій Навальний здивувався, дізнавшись, що його нібито намагалися повторно отруїти, коли він перебував у стані коми.
В ефірі радіостанції "Ехо Москви" політик розповів, що його спантеличила стаття в газеті The Sunday Times, де говорилося про його друге отруєння. Він назвав її дивною.
"Це якась дивна стаття, дуже дивна інформація. Я був сильно здивований, коли це прочитав. Жодна людина, з якою я б спілкувався – лікар, поліцейський – ніхто мені нічого не говорив. Це виглядає дуже дивно", – сказав Навальний .
Раніше The Sunday Times з посиланням на інформацію від джерел в західних спецслужбах повідомио, що російські шпигуни спробували повторно отруїти опозиціонера, коли він вже знаходився в комі, але ще не потрапив до Німеччини.
Це пояснювалося тим, що перша спроба вбивства виявилася невдалою. За задумом російських спецслужб, Навальний нібито повинен був померти дорогою з Омська до Берліну.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що протягом трьох років вісім співробітників секретного підрозділу ФСБ РФ стежили за Навальним, а його отруєння було вже другою спробою замаху.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Омську 20 серпня екстрено сів літак, на якому летів опозиційний політик Олексій Навальний. Йому стало погано через отруєння. Він впав у кому й перебував у реанімації.
У мережі публікували відео з аеропорту та літака з Навальним. Перед інцидентом за росіянином встановили стеження.
Чоловіка відправили на лікування до Німеччини, хоча спершу відпускати його не хотіли. У середині вересня Навального виписали з клініки в Берліні.
Зарубіжні експерти знайшли сліди речовини з групи "Новачок" не тільки на пляшці з водою політика, а й на інших його речах.
Навальний заявив, що впевнений: його отруєння було організовано з подачі Володимира Путіна.
Представники президента РФ не раз заперечували й сам факт отруєння, і причетність влади до інциденту. Зокрема, прессекретар глави Росії Дмитро Пєсков назвав звинувачення "порожнім шумом".
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров видав версію про те, що опозиціонера нібито могли отруїти в дорозі до Німеччини або вже там.
14 жовтня посли Європейського Союзу схвалили санкції проти росіян, причетних до отруєння Навального. 15 жовтня ЄС ввів у дію санкції проти шести росіян.
Німеччина та Франція стали ініціаторами пакету санкцій проти Росії. Великобританія та Нідерланди повністю підтримали їхні вимоги.