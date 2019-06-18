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З'явилася дика версія загибелі групи Дятлова

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Туристів на перевал Дятлова, які таємничо загинули в РФ у 1959 році, нібито могли вбити сполохані балістичною ракетою олені.

Таку версію подій опублікував сайт "Похвистнево Информ". "Про загибель туристів групи Дятлова ходить досить багато легенд. Однак у їх загибелі немає нічого незвичайного", – стверджує росЗМІ.

Згідно з припущенням видання, негода змусила туристів розбити табір у долині річки Лозьва на схилі гори Холатчахль.

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Група Дятлова, архівне фото

Група Дятлова, архівне фото

Губерния Daily

У той же самий час, як свідчить якийсь довідник РВСН, неподалік від того місця військовими була запущена балістична ракета Р-5. Під час її польоту сталася аварія.

Далі видання пише: "Безумовно, що ракета, яка пролітає в нічному небі, супроводжувалася гуркотом. Неподалік від намету в цей час, згідно з показаннями свідків, паслися олені Анямова".

Це стадо, як стверджується, нібито кинулося в бік наметів туристів, убивши деяких із них. Решта, налякані тим, чого не змогли інтерпретувати правильно в темряві, померли від обмороження.

Відзначимо, нещодавно версію смерті туристів через ракету озвучив винахідник і дослідник загадки Дятлова Вадим Скібінський. Він розкрив зв'язок загибелі групи і секретної операції СРСР із кодовою назвою "Роза" з випробування зброї.

Група Дятлова, архівне фото

Група Дятлова, архівне фото

cheltv.ru

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перевал ДятловаНовини Росії
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