З'явилася дика версія загибелі групи Дятлова

Туристів на перевал Дятлова, які таємничо загинули в РФ у 1959 році, нібито могли вбити сполохані балістичною ракетою олені.

Таку версію подій опублікував сайт "Похвистнево Информ". "Про загибель туристів групи Дятлова ходить досить багато легенд. Однак у їх загибелі немає нічого незвичайного", – стверджує росЗМІ.

Згідно з припущенням видання, негода змусила туристів розбити табір у долині річки Лозьва на схилі гори Холатчахль.

Новини Навколо таємниці перевалу Дятлова розгорівся постільний скандал

Група Дятлова, архівне фото Губерния Daily

У той же самий час, як свідчить якийсь довідник РВСН, неподалік від того місця військовими була запущена балістична ракета Р-5. Під час її польоту сталася аварія.

Далі видання пише: "Безумовно, що ракета, яка пролітає в нічному небі, супроводжувалася гуркотом. Неподалік від намету в цей час, згідно з показаннями свідків, паслися олені Анямова".

Це стадо, як стверджується, нібито кинулося в бік наметів туристів, убивши деяких із них. Решта, налякані тим, чого не змогли інтерпретувати правильно в темряві, померли від обмороження.

Відзначимо, нещодавно версію смерті туристів через ракету озвучив винахідник і дослідник загадки Дятлова Вадим Скібінський. Він розкрив зв'язок загибелі групи і секретної операції СРСР із кодовою назвою "Роза" з випробування зброї.

Група Дятлова, архівне фото cheltv.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше Громадський фонд пам'яті групи Дятлова передав прокуратурі фотографії та щоденники загиблих туристів. Він має намір звернутися в СК РФ із проханням про відновлення слідчих заходів у справі.

Нещодавно дослідник із Нижнього Тагілу Валентин Дегтерев припустив, що групу Дятлова могли вбити старателі через золото, яке знайшли студенти.

У справі про загибель туристів на перевалі є ще один досить скандальний нюанс. Як виявилося, у 2016 році випадково стало відомо про зізнання одного з місцевих жителів у вбивстві.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.