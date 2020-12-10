Зять президента: "Якщо грошиків мало - так одружись як Шамалов"
Текст мовою оригіналу
Постороннему наблюдателю достаточно трудно понять, почему жизненные успехи бывшего зятя Владимира Путина вызывают такое общественное возбуждение, будто человек, женившийся на президентской дочери, не имеет права на какие-то несчастные акции какой-то несчастной нефтяной кампании по льготной цене. А кто же тогда имеет право, прошу прощения? Кто имеет?
Будто в советское время не было пословицы "не имей сто друзей, а женись как Аджубей" - о хрущевском зяте, главном редакторе "Известий". Да, конечно, Алексей Аджубей был блестящим человеком, настоящим профессионалом - могу это с уверенностью засвидетельствовать. Ну а если бы не был таким блестящим, допустим, а был бы просто зятем - что помешало бы ему стать главным редактором ну пускай не "Известий", а какой-нибудь "Социалистической индустрии"?
Зять следующего главы государства, Юрий Чурбанов, никакими выдающимися способностями не отличался, но стал генерал-полковником и первым заместителем министра внутренних дел СССР. "Не имей сто баранов, а женись как Чурбанов" - это уже следующая поговорка, не такая известная, ну так и Чурбанов не Аджубей и Брежнев, честно говоря, не Хрущев. Ну а времена ранней российской демократии? Один из зятьев первого российского президента Валерий Окулов, между прочим, возглавлял "Аэрофлот" и был заместителем министра транспорта. А уж другой зять, бывший глава президентской администрации Валентин Юмашев, почти Аджубей, но все же не совсем, известен всем и каждому и до сих пор числится советником президента Российской Федерации. И мне кажется, что этот человек поудачливее Кирилла Шамалова - просто никто и никогда на пушечный выстрел не приблизится ни к нему, ни к его родственникам. Это вам не путинских зятьев разоблачать. А почему? А потому что с этих людей все и началось.
Ведь что было у Алексея Аджубея и Рады Хрущевой помимо какого-нибудь распределителя, спецталонов и возможности выезжать за рубеж? Прекрасная квартира на Тверской - но кто этому сейчас позавидует? А тогда, конечно, завидовали. Тогда Михаил Восленский и Милован Джилас писали о номенклатуре, новом классе "слуг народа", подчинивших себе общество и пользующихся льготами и возможностями, о которых обычный человек и мечтать не мог. Но все это было, конечно же, неравномерное распределение убожества. Клетки в цековских домах - метраж побольше. Спецполиклиника - врач по блату. Спецпаек - красная икра и осетрина первой свежести. Государственная дача. Путевка в Болгарию. Поездка во Францию в составе правительственной делегации. Машина. Наша. В особом случае - подержанная иномарка. Господи, какая скукотища!
Поколение номенклатурщиков и чекистов перестройки с этим убожеством мириться уже не хотело, но и власти лишаться не желало. На вопрос, как управлять по-старому, но жить по-новому, был дан окончательный ответ в 2000 году, хотя, конечно же, подготовка началась раньше, гораздо раньше, при других зятьях. И вот теперь власти у сверхнового класса ничуть не меньше, чем у генеральных секретарей, а денег больше, чем у Рокфеллеров, - кто бы мог о таком мечтать? При этом не нужно заниматься бизнесом, что-то придумывать, быть каким-нибудь Гейтсом, Маском или Джобсом. Нужно просто получить должность и безнаказанно разворовывать страну под аплодисменты счастливых подданных. Ну или жениться на дочери того, кто занимает должность.
"Если денежек мало - так женись как Шамалов".