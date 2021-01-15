Зять Медведчука очолив велику компанію в Росії

Зять українського нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" і бізнесмена Віктора Медведчука Андрій Рюмін став виконувачем обов'язків глави найбільшої в Росії енергетичної компанії ПАТ "Россети".

Напередодні рада детекторів достроково припинила повноваження колишнього гендиректора компанії Павла Лівінського. Про це йдеться у повідомленні на її сайті.

Зазначається, що 40-річний Андрій Рюмін із 2018 року був гендиректором "Россети Ленэнерго", де замість нього в. о. гендиректора призначили головного інженера Ігоря Кузьміна.

Рюмін працював в "Об'єднаній енергетичній компанії" (з 2011 року був заступником гендиректора, а 2013-го став главою). Згідно із сайтом "Ленэнерго", в період із 2014 до 2016 року він займався підприємницькою діяльністю.

Андрій Рюмін "Ленэнерго"

Також відомо, що 2019 року зять Медведчука став бізнес-партнером родини Павла Тьо – голови ради директорів російського забудовника Capital Group.

"Россети" – електромережева компанія РФ, яка об'єднує в своїй структурі магістральний електромережний комплекс, міжрегіональні та регіональні розподільчі електромережеві компанії. Державі належить 88,04% у капіталі компанії через "Росимущество".

Весілля доньки Медведчука Ірини та Андрія Рюміна, 2006 рік

Як повідомляв OBOZREVATEL, політтехнолог Станіслав Бєлковський розповів, як український опозиційний політик і кум російського президента Володимира Путіна Віктор Медведчук розширює свій вплив на Санкт-Петербург. Зокрема, завдяки своєму зятю Андрію Рюміну.