У корпусі Амурського коледжу будівництва та житлово-комунального господарства у Благовіщенську (Росія), де студент влаштував криваву стрілянину, не було металодетектора.
Про це повідомляє пресслужба Слідкому Росії. Водночас журналістам вдалося дізнатися, що технікум охороняла приватна охоронна організація (ПОО) "Сіріус-А".
Остання перевірка компанії була ще у травні минулого року, її проводила Росгвардія, уточнює Daily Storm.
Амурський коледж будівництва та житлово-комунального господарства
Скріншот із відео
Передбачувані власники "Сіріуса-А" відмовилися від коментарів.
При цьому на сайті держзакупівель є відомості щодо проведеного у січні 2019 року конкурсу з "надання послуг із фізичної охорони" коледжу. Початкова ціна контракту – 145 рублів.
У Росії вже забили на сполох, тому що багатьох обурило, що студент з такою легкістю зміг пронести зброю до будівлі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Благовіщенську в Амурському коледжі будівництва та житлово-комунального господарства студент влаштував стрілянину, в результаті якої п'ятеро учнів отримали серйозні поранення. Один із них помер у лікарні.
Причиною могла стати помста через дівчину. ЗМІ пишуть, що її нібито зґвалтували в одному з приміщень коледжу.
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