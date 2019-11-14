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14 листопада • оновлено в 11:04
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З'ясувався кричущий нюанс про стрілянину у Благовіщенську: в Росії забили на сполох

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У корпусі Амурського коледжу будівництва та житлово-комунального господарства у Благовіщенську (Росія), де студент влаштував криваву стрілянину, не було металодетектора.

Про це повідомляє пресслужба Слідкому Росії. Водночас журналістам вдалося дізнатися, що технікум охороняла приватна охоронна організація (ПОО) "Сіріус-А".

Остання перевірка компанії була ще у травні минулого року, її проводила Росгвардія, уточнює Daily Storm.

Амурський коледж будівництва та житлово-комунального господарства

Амурський коледж будівництва та житлово-комунального господарства

Скріншот із відео

Передбачувані власники "Сіріуса-А" відмовилися від коментарів.

При цьому на сайті держзакупівель є відомості щодо проведеного у січні 2019 року конкурсу з "надання послуг із фізичної охорони" коледжу. Початкова ціна контракту – 145 рублів.

У Росії вже забили на сполох, тому що багатьох обурило, що студент з такою легкістю зміг пронести зброю до будівлі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Благовіщенську в Амурському коледжі будівництва та житлово-комунального господарства студент влаштував стрілянину, в результаті якої п'ятеро учнів отримали серйозні поранення. Один із них помер у лікарні.

Причиною могла стати помста через дівчину. ЗМІ пишуть, що її нібито зґвалтували в одному з приміщень коледжу.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Стрільба у Благовіщенську
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Якщо студент захоче постріляти, то він зможе зробити це і перед входом у навчальний заклад.
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
а где это самые благополучные жители планеты с страны воюющей по всему миру и убывающей своих и чужых сотнями тысяч в угоду обнаглевшему царю
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фил филька
фил филька
Петрова Ольга, миллиардами миллионов
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hunt andres
hunt andres
Надо полагать, на украине каждое учебное учреждение имеет металлодетекторы. Потому и тревогу не забивают. Да, хо хлики?
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Makc Махов
Makc Махов
hуй цапes, не а ка цапии, каждый второй Ка цап припизденный. Как ты уебище. Бгггггаааа
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