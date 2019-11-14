У корпусі Амурського коледжу будівництва та житлово-комунального господарства у Благовіщенську (Росія), де студент влаштував криваву стрілянину, не було металодетектора.

Про це повідомляє пресслужба Слідкому Росії. Водночас журналістам вдалося дізнатися, що технікум охороняла приватна охоронна організація (ПОО) "Сіріус-А".

Остання перевірка компанії була ще у травні минулого року, її проводила Росгвардія, уточнює Daily Storm.

Амурський коледж будівництва та житлово-комунального господарства Скріншот із відео

Передбачувані власники "Сіріуса-А" відмовилися від коментарів.

При цьому на сайті держзакупівель є відомості щодо проведеного у січні 2019 року конкурсу з "надання послуг із фізичної охорони" коледжу. Початкова ціна контракту – 145 рублів.

У Росії вже забили на сполох, тому що багатьох обурило, що студент з такою легкістю зміг пронести зброю до будівлі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Благовіщенську в Амурському коледжі будівництва та житлово-комунального господарства студент влаштував стрілянину, в результаті якої п'ятеро учнів отримали серйозні поранення. Один із них помер у лікарні.

Причиною могла стати помста через дівчину. ЗМІ пишуть, що її нібито зґвалтували в одному з приміщень коледжу.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.