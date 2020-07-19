З'ясувалася ціна, яку заплатив Янукович за будинок у Барвисі

Експрезидент-утікач Віктор Янукович купив будинок в підмосковному селищі Барвиха, який славиться елітною нерухомістю.

Як розповів в інтерв'ю "Новой газете" російський політтехнолог Вадим Самодуров, будинок обійшовся Януковичу в $52 млн.

"Янукович оселився в районі Барвихи. Кажуть, що він не торгуючись, купив будинок за $52 мільйони", – зазначив Самодуров.

За його словами, в цьому ж районі осіли деякі члени сім'ї колишнього президента України.

"Експрем'єр Микола Азаров живе на Рубльовці, в Петрово-Дальньому. Не знаю, чи орендує він, чи купив там землю і нерухомість, але знаю, що члени його сім'ї купували землю і ділянки в селищі Жуковка. У мене багато друзів живе в цьому районі, і, за чутками, тут осіла достатня кількість колишніх українських "топів". Деякі, наскільки мені відомо, живуть в Криму, наприклад, Сергій Арбузов", – стверджує політтехнолог.

При цьому він додав, що не застосовував би до цих людей термін "уряд у вигнанні".

"Ніхто їх не виганяв, і вони не намагалися боротися ні за свою країну, ні за свої ідеї, ні за свій народ. Янукович і його наближені боягузливо втекли. У них немає морального права називатися "урядом" і говорити про якісь високі матерії, тому що вони дезертири, які зрадили довіру своїх громадян, кинули країну в найкритичніший момент і прирекли її на хаос. Їхні дії призвели до тисяч жертв, в тому числі тих, хто загинув на Донбасі", – вважає Самодуров.

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