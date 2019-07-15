Зв'язували і одягали наручники: розкрилися страшні каліцтва керівника групи Дятлова

Керівнику групи туристів, які при дивних обставинах загинули в 1959 році, Ігорю Дятлову, завдали страшних каліцтв, які свідчать про те, що його могли вбити професіонали.

Про це розповів судмедексперт Едуард Туманов, який працював з тілами, пише "Свободная пресса".

"У Ігоря Дятлова поперек поверхні долоні – різана рана. Але не об сніг же він порізався! Такі рани характерні в тих випадках, коли йде самооборона, захоплення за якийсь ріжучий предмет, який намагаються відібрати у противника. У нього ще циркулярні садна в області гомілковостопного суглоба. Це говорить про те, що його пов'язували мотузкою або надягали наручники, плюс у нього крововилив на кісточках пальців. Значить, він сильно бив когось чи об щось руками, стиснутими в кулак, тобто він відчайдушно оборонявся", – поділився судмедексперт.

Ігор Дятлов Комсомольська правда

За словами Туманова, це могли бути диверсанти, про яких говорилося раніше. "Добре підготовлені професіонали, які здатні вбивати голими руками і зі знанням справи", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася версія, що туристів на перевалі Дятлова могли вбити іноземні диверсанти.

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