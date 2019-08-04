Звірства в Москві: силовики захопили понад тисячу осіб, серед них – діти

Під час масштабної протестної акції в Москві 3 серпня російські силовики затримали мінімум 1001 особу.

Про це повідомляє правозахисний портал "ОВД-инфо" в Telegram. Уточнюється, до дані наводяться на 14:00 неділі, 4 серпня. Раніше повідомлялося про 828 затриманих.

У свою чергу "Інтерфакс" повідомляє, що на акції було затримано більше 50 неповнолітніх.

Протест у Москві 3 серпня Фото Іллі Варламова

П'ять учасників мітингу були госпіталізовані. Наразі в клініці залишається одна людина, стан її задовільний.

Відзначимо, поліція РФ оцінила чисельність учасників протесту всього в півтори тисячі осіб, що, з огляду на кількість затриманих, не виглядає реалістично.

Telegram-канал "ОВД-инфо"

Нагадаємо, перед масштабним протестом у російській столиці через відмову реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму правоохоронці оточили весь центр міста, стягнувши туди спецназ і вертольоти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Акції протесту в Москві почалися після того, як міська виборча комісія відмовилася реєструвати кандидатами на вибори в Мосміськдуму 18 незалежних кандидатів, в тому числі, соратників опозиціонера Олексія Навального.

У суботу, 27 липня, в Москві зібрався мирний мітинг. Силовики жорстко розігнали учасників акції: людей штовхали і били кийками, заламували руки, тягнули по асфальту.

У Раді Європи засудили Росію за масові затримання і жорстокий розгін мітингу.

МЗС України назвало Росію країною-вигнанцем за насильство над учасниками мирного протесту.

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