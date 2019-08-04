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Звірства в Москві: силовики захопили понад тисячу осіб, серед них – діти

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Під час масштабної протестної акції в Москві 3 серпня російські силовики затримали мінімум 1001 особу.

Про це повідомляє правозахисний портал "ОВД-инфо" в Telegram. Уточнюється, до дані наводяться на 14:00 неділі, 4 серпня. Раніше повідомлялося про 828 затриманих.

У свою чергу "Інтерфакс" повідомляє, що на акції було затримано більше 50 неповнолітніх.

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Протест у Москві 3 серпня

Протест у Москві 3 серпня

Фото Іллі Варламова

П'ять учасників мітингу були госпіталізовані. Наразі в клініці залишається одна людина, стан її задовільний.

Відзначимо, поліція РФ оцінила чисельність учасників протесту всього в півтори тисячі осіб, що, з огляду на кількість затриманих, не виглядає реалістично.

Звірства в Москві: силовики захопили понад тисячу осіб, серед них – діти

Telegram-канал "ОВД-инфо"

Нагадаємо, перед масштабним протестом у російській столиці через відмову реєстрації опозиційних кандидатів на вибори в Мосміськдуму правоохоронці оточили весь центр міста, стягнувши туди спецназ і вертольоти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Росія Москва
Теги
протест мітинг затримання Новини Росії
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Макарский Александр
Макарский Александр
Зря каструли не надели..
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Пара-трійка тисяч на п'ятнадцятимільйонний мегаполіс??? Багато...
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Евгений Зеленский, ну не пенсіонери ж там були - у них зараз сезон збору картоплі
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
voznyk ruslan, из тех, кого переловили, оказалось более 130 уклонистов от армии. Повестки были вручены, придётся в армии послужить...
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Царь Вован один,а вас плебеев не меряно.вас он не сможет обеспечить,как тараканов.Не всем хватит место под Луной.
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Serov Oleg
Serov Oleg
Андрияшин Виктор, дурачок,ну,вот зачем ты что-то пишешь?ты,же тупой,как пробка,не выставляй себя идиотом
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