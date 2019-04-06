"Звірйо моє": Захарова потрапила у фешн-скандал і безглуздо виправдалася

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова піддалася критиці ЗМІ за надто дороге вбрання, якими вона любить хизуватися у соцмережах.

Зокрема, журналісти написали, що вона носить пальто за 758 тис. рублів ($ 11 600 за курсом НБУ). Однак Захарова на своїй сторінці у Facebook поспішила написати виправдальний пост із сумнівними аргументами.

"Ось вони фейки рідні по весні розпустилися. На "Яндекс Дзен" вийшла стаття безіменного автора про те, що я ношу пальто за 700 тис. рублів. Мало того, що автора немає, так і фотографії мої ж у цій публікації без посилання на мій аккаунт. Дорогий мій доброзичливцю, ну немає у мене пальто за 700 тис. рублів, сумок за 20 тис. євро і так далі. Нема і не буде. Тому що навіть якщо мій дохід коли-небудь дозволить, то точно не дозволить характер — я ніколи не стану купувати ні сумки, ні одяг такої цінової категорії. Мені це здається диким", — написала одіозна спікер МЗС РФ.

ЗМІ пишуть про дорогий гардероб Захарової Скріншот сторінки

ЗМІ пишуть про дорогий гардероб Захарової Скріншот сторінки

ЗМІ пишуть про дорогий гардероб Захарової Скріншот сторінки

Вона запевнила, що те саме пальто пальто насправді є напівшубою і нібито було придбане на виставці російських виробників "Ладья" у Москві.

"Соромно, що вітчизняні засоби масової комунікації поширюють таку брехню", — обурилася Захарова.

Крім того, безглузді виправдання з приводу свого гардеробу вона розмістила у пості про відрядження до Каїру.

"Рубрика "Звірйо моє". У Каїрі ранок теж почався з пташок. Може, вони на мій квітковий жакет злетілися? Одяг та взуття — вітчизняні", — показово підкреслила скандальна дипломат країни-агресора.

Марія Захарова Facebook Марії Захарової

Марія Захарова Facebook Марії Захарової

Її заклопотаність темою одягу із сарказмом прокоментував український політтехнолог Олексій Голобуцький. "Нарешті, правда як вона є: і про "звірйо" очевидно, і про лахи російського виробництва тим паче очевидно", — написав він на своему Telegram-каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Захарова накликала на себе глузування користувачів через новий образ. У мережі звернули увагу на її капелюх, схожий на створений львівським дизайнером Русланом Багінським.

Перед 8 Березя речник МЗС РФ похвалилася відео з п'яними танцями і піснями у стінах міністерства. На одному з роликів "права рука" Лаврова співає італійську пісню про партизанів "Белла чао".

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