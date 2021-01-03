Звільненого з полону в Лівії українця закрили в російському аеропорту – ЗМІ

На територію Росії не пустили українського моряка Володимира Давтяна, який повернувся з полону в Лівії. Напередодні його звільнили разом зі ще трьома росіянами.

У громадянина України нібито не виявилося потрібних документів і він залишається в московському аеропорту Шереметьєво. Про це з посиланням на главу Фонду захисту національних цінностей РФ Олександра Малькевича повідомляють РИА Новости.

"Українця, Володимира Давтяна, не пускають у Росію, йому не дадуть перетнути кордон. Юридично це правильно: у нього немає документів, він іноземець", – заявив він.

За його словами, в цій ситуації моряку "має надати допомогу посольство України".

Зазначається, нібито група з чотирьох моряків на яхті заплила в територіальні води Лівії, після чого їх заарештували. Це трапилося декілька тижнів тому. Деякі ЗМІ повідомляли, що трьох росіян і українця викрали.

"Об'єктивно кажучи, інформації у нас взагалі кіт наплакав... Єдиний факт, який точно відомий, це те, що декілька тижнів тому в Лівії були затримані, схоплені чотири ці людини", – зазначив Малькевич.

За участю російських дипломатів питання повернення затриманих на батьківщину громадян РФ було вирішено, разом із ними повернувся з Лівії і українець. Літак із моряками приземлився в московському Шереметьєво в ніч з 2 на 3 січня.

"Ніяке консульство або посольство на нас не виходило. Він (Володимир Давтян. – Ред.) точно до ранку там заповнював папери, в терміналі, а потім його повинні наші компетентні органи і служби перемістити в аеропортову зону в Шереметьєво для прибулих іноземців. Те, що ми можемо зробити – журналісти, громадянське суспільство – це достукатися саме до посольства України, щоб їхній представник терміново прибув у Шереметьєво для вирішення питань", – заявив Малькевич.

Звільнені російські моряки зізналися, нібито не знали, за що їх заарештували і в чому звинувачували.

"Ми їздили на своїй яхті. Нікого не вбивали, нікого не захоплювали... Ми просто проїжджали повз цієї держави. І нас захопили", – запевнив капітан судна Димитрій Димитріаді.

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