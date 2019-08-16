Звідки у Москві чайки? З'ясувався кричущий факт про НП з літаком

Аварійне приземлення літака "Уральських авіаліній" в Підмосков'ї викликало безліч запитань, одне із них – де в цій місцевості могла взятися зграя чайок.

Як пише Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", вони могли прилетіти з сумнозвісних звалищ (полігонів) у Раменському районі.

Відзначається, що після інциденту з літаком місцеві ЗМІ знову згадали про це місце. Ці звалища стали справжнім "золотим телям" для їх власників.

НП з літаком у Підмосков'ї ТАСС

"Довгий час володарями звалищ і полігонів району було сімейство Шахшаєвих. Батько Юнус – авторитетний глава МУП, син Руслан був заступник голови Раменського району. Їх довгий час тиснув з цього ринку злодій вузаконі Олег Шишканов (Шишкан), поки не прибрав зовсім", – йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що справжнім королем усього Підмосков'я є губернатор Андрій Воробйов, який теж дуже небайдужий до звалищ і полігонів.

Таким чином, аварія з літаком розкрила черговий нарив у російському суспільстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

15 серпня пасажирський літак А-321 рейсом Москва – Сімферополь авіакомпанії "Уральські авіалінії" здійснив жорстку аварійну посадку на полі поруч із аеропортом Жуковський (Підмосков'я).

Постраждали 76 осіб, з них троє – діти. У лікарню доставлені четверо.

Пізніше з'явилися зворушливі звернення врятованих пасажирів літака.

Один із пасажирів поділився спогадами про аварію. Він розповів, що одним із перших побачив палаючі двигуни, але побоявся розводити паніку.

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