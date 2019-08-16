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Звідки у Москві чайки? З'ясувався кричущий факт про НП з літаком

2.5т Читати матеріал російською

Аварійне приземлення літака "Уральських авіаліній" в Підмосков'ї викликало безліч запитань, одне із них – де в цій місцевості могла взятися зграя чайок.

Як пише Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", вони могли прилетіти з сумнозвісних звалищ (полігонів) у Раменському районі.

Відзначається, що після інциденту з літаком місцеві ЗМІ знову згадали про це місце. Ці звалища стали справжнім "золотим телям" для їх власників.

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НП з літаком у Підмосков'ї

НП з літаком у Підмосков'ї

ТАСС

"Довгий час володарями звалищ і полігонів району було сімейство Шахшаєвих. Батько Юнус – авторитетний глава МУП, син Руслан був заступник голови Раменського району. Їх довгий час тиснув з цього ринку злодій вузаконі Олег Шишканов (Шишкан), поки не прибрав зовсім", – йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що справжнім королем усього Підмосков'я є губернатор Андрій Воробйов, який теж дуже небайдужий до звалищ і полігонів.

Таким чином, аварія з літаком розкрила черговий нарив у російському суспільстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Да ничего вы не понимаете, на "великой" РФии всё великое - потопы, пожары, ЧП с самолётами-ракетами-подлодками-доками-короблями, свалки и главное - длбйбы
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
UaDonetsk Umka, Тебе на паперти или за мытьём панских горшков, понятнее всех?
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