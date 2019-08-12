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"Звичайний стрес!" Священик із Росії розповів про скандальне хрещення дитини

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Російський священик, ігумен Фотій, який при хрещенні мало не вбив дитину, звинуватив у скандалі мати малюка.

Про це він розповів в інтерв'ю російському "П'ятому каналу", відзначивши, що хрещення проводилося за церковними правилами.

"Якби мама поменше істерик закатувала, все б пройшло набагато спокійніше. Вона заважала просто. Це духовенство може розбиратися. Це не процедура, а таїнство", – повідомив Фотій.

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Священик наполягав, що виконував свій пасторський обов`язок, в той час як батьки дитини виявилися "далекими від церковного життя".

"Ви знаєте, мамі, напевно, просто нудно, у неї, напевно, багато вільного часу і їй нема чого робити. І вона закотила істерику, хоча нічого страшного не сталося", – виправдовувався він.

При цьому ігумен Фотій розповідав, що подібні інциденти відбуваються регулярно.

"В принципі, такого роду ексцеси – не рідкість в священицькій практиці. Діти кричать в більшості випадків. Для них це стрес", – відзначав священик.

Священик

Священик

ТСН

На його думку, "нічого екстраординарного не сталося" – дитина не ковтала воду і не бився об стінки купелі.

"Я 26 років служу разом з дьяконством. Мій досвід чималий за всі ці роки", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський священик з Гатчини ігумен Фотій мало не вбив однорічного дитини при хрещенні в храмі.

При цьому священик поводився грубо і перед початком обряду відчитав мати дитини за незнання молитви "Отче наш".

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Махно Володимир
Махно Володимир
не священник, а старый пид##ас безбожный!
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