Зварилися живцем: у Росії авто "засмоктало" під асфальт. Моторошне відео

У російській Пензі прямо на парковці обвалився асфальт, у результаті чого авто буквально засмоктало під землю.
Інцидент закінчився справжньою трагедією – водій і пасажир "Лади" загинули на місці. Страшні кадри публікують у Telegram-каналі Readovka. (Щоб подивитися фото і відео, поскрольте сторінку).
Скріншот з відео
Авто у той момент не рухалося, але всередині знаходилися люди. Вони зварилися живцем, так як під покриттям прорвало трубу з окропом.
Скріншот з відео
Скріншот з відео
Як повідомляв OBOZREVATEL, подібний випадок стався у жовтні поточного року в Дніпрі. Там, на вулиці Міхновського, біля ТЦ "Сіті Центр", провалився асфальт під авто, правда, не так сильно, як у Пензі. На щастя, всі залишилися живі.
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