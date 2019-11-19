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19 листопада • оновлено в 12:58
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Зварилися живцем: у Росії авто "засмоктало" під асфальт. Моторошне відео

1.5т
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У російській Пензі прямо на парковці обвалився асфальт, у результаті чого авто буквально засмоктало під землю.

Інцидент закінчився справжньою трагедією – водій і пасажир "Лади" загинули на місці. Страшні кадри публікують у Telegram-каналі Readovka. (Щоб подивитися фото і відео, поскрольте сторінку).

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Зварилися живцем: у Росії авто "засмоктало" під асфальт. Моторошне відео

Скріншот з відео

Авто у той момент не рухалося, але всередині знаходилися люди. Вони зварилися живцем, так як під покриттям прорвало трубу з окропом.

Зварилися живцем: у Росії авто "засмоктало" під асфальт. Моторошне відео

Скріншот з відео

Зварилися живцем: у Росії авто "засмоктало" під асфальт. Моторошне відео

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, подібний випадок стався у жовтні поточного року в Дніпрі. Там, на вулиці Міхновського, біля ТЦ "Сіті Центр", провалився асфальт під авто, правда, не так сильно, як у Пензі. На щастя, всі залишилися живі.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Росія Пенза
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