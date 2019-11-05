Зустріч Путіна та Зеленського: у Кремлі вирішили "засекретити" нормандську зустріч

У Кремлі відмовилися відповісти, що внесуть в підсумковий документ після проведення нормандської зустрічі.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заяву глави МЗС України Вадима Пристайка про бажання Володимира Путіна узгодити документ, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ні, не можу сказати ... Ведеться така дискретна підготовча робота, і не було б неправильно вести її в публічному режимі. Це ніяк би не сприяло процесу підготовки та швидкого проведення зустрічі", – відповів російський чиновник.

За словами Пєскова, позиція Кремля по "нормандському формату" незмінна і зрозуміла: "Росія і президент Путін хочуть якомога швидше провести саміт "нормандського формату", але також вважають, що він повинен бути добре підготовлений".

Крім того, він назвав передчасним можливість проведення зустрічі учасників "нормандської четвірки" до кінця поточного року.

Також Пєсков порадив звернутися в МЗС РФ, що прояснити питання про повернення українських кораблів, які Росія захопила в Керченській протоці.

"Це все теми для обговорення по дипломатичних каналах, тому я рекомендую звернутися до МЗС з цієї теми", – зазначив він.

Путін і Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МЗС Вадима Пристайко заявив, що Україна готова до зустрічі з лідерами країн так званої нормандської групи (Німеччини, Росії та Франції), за підсумками якої можливе підписання спільного документа.

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