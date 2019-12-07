Зустріч Путіна і Зеленського: Бєлковський спрогнозував результат переговорів

Російський президент Володимир Путін і його український колега Володимир Зеленський на зустрічі 9 грудня о Парижі домовляться укласти нову угоду щодо вирішення конфлікту на Донбасі, іменовані Мінськ-3.

Таке припущення в блозі на OBOZREVATEL зробив російський політтехнолог Станіслав Бєлковський. За його словами, обидві сторони розуміють, що Мінські угоди зайшли в глухий кут, але формат нових домовленостей підписувати поки не будуть.

"Путін може погодитися на формат Мінськ-3, так як йому потрібні поступки України в газовому питанні. Це, звичайно, не має прямого відношення до окремих районах Донецької і Луганської областей, але для Росії дуже важливо підписати новий транзитний контракт з Україною з 1 січня 2020 року. Якщо цього зроблено не буде, "Газпрому" загрожують позови з боку європейських споживачів за непостачання газу", – уточнив політтехнолог.

Володимир Зеленський і Володимир Путін

На його думку, для російської сторони важливо, щоб Україна відмовилася від своїх претензій в міжнародних судах щодо газу, а в обмін на можливу згоду Росії укласти новий 10-річний контракт по транзиту.

"Що з цього вийде – теж незрозуміло, все буде вирішуватися на місці. Ясно, що на великі поступки Путін йти не може, а на невеликі він йти зобов'язаний, інакше не буде ніякого пакту з Заходом. Україна не об'єкт переговорів, а інструмент переговорів з Францією, Німеччиною і США про зняття санкцій з РФ", – підсумував Бєлковський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами прес-секретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова, президент України Володимир Зеленський не досягне угоди з главою РФ Володимиром Путіним на "нормандському саміті".

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