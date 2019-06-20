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"Зуміли відбити!" Росія звинуватила Україну в "атаці" на Путіна

2.4тЧитати матеріал російською

Росія звинуватила Україну в організації хакерської атаки з метою зриву "Прямої лінії" із президентом Володимиром Путіним.

Відповідну заяву було зроблено в ефірі пропагандистського каналу RT. За словами ведучої, хтось намагався зірвати процес постановки запитань (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"На наш колл-центр була спрямована DDos-атака з-за кордону. Мабуть, збої у відеодзвінках були з цим пов'язані. Але ми її зуміли відбити", — заявили у ефірі.

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У Ростелекомі зазначили, що невідомі скоїли дві атаки. Про те, що це нібито було зроблено з території України, заявила головний редактор RT Маргарита Симоньян.

Володимир Путін

Володимир Путін

Скріншот

DDos-атака — це комплекс дій, який здатен вивести з ладу інтернет-ресурси. Найчастіше реалізується за допомогою мережі комп'ютерів, заражених вірусом.

Як писав OBOZREVATEL, під час своєї "Прямої лінії" Путін заявив, що його країна не винна в окупації Донбасу і це все "нісенітниця і брехня". У соцмережах організацію заходу звинуватили у постановних запитаннях.

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Росія
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Питон Каа
Питон Каа
Украинцы думают, что все, что происходит в России - делается по прямому указанию Путина или с его личного разрешения. Я конечно понимаю, что украинцы считают путина чуть ли не Богом, но даже Путин не в состоянии работать в таком режиме.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Не Россия...а Симоньян...и не на Путина а на какой то сайт...идиоты
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