"Зуміли відбити!" Росія звинуватила Україну в "атаці" на Путіна

Росія звинуватила Україну в організації хакерської атаки з метою зриву "Прямої лінії" із президентом Володимиром Путіним.

Відповідну заяву було зроблено в ефірі пропагандистського каналу RT. За словами ведучої, хтось намагався зірвати процес постановки запитань (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"На наш колл-центр була спрямована DDos-атака з-за кордону. Мабуть, збої у відеодзвінках були з цим пов'язані. Але ми її зуміли відбити", — заявили у ефірі.

У Ростелекомі зазначили, що невідомі скоїли дві атаки. Про те, що це нібито було зроблено з території України, заявила головний редактор RT Маргарита Симоньян.

Володимир Путін Скріншот

DDos-атака — це комплекс дій, який здатен вивести з ладу інтернет-ресурси. Найчастіше реалізується за допомогою мережі комп'ютерів, заражених вірусом.

Як писав OBOZREVATEL, під час своєї "Прямої лінії" Путін заявив, що його країна не винна в окупації Донбасу і це все "нісенітниця і брехня". У соцмережах організацію заходу звинуватили у постановних запитаннях.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.