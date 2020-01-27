Зуби вибиті: в Росії у підлітка в роті вибухнув вейп

Підліток із міста Аткарськ Саратовської області Росії отримав серйозні травми в результаті вибуху прямо в роті електронної сигарети.

В результаті 17-річному хлопцю вибило зуби. Про інцидент, який трапився 25 січня, повідомляє "Версія-Саратов".

За словами медиків обласного МОЗ, юнака доставили до хірургічного відділення районної лікарні у вкрай важкому стані.

У Росії у підлітка в роті вибухнула електронна сигарета

"Постраждалий сам звернувся до райлікарні. Молода людина 2003 року народження прийшла в хірургію з травмою обличчя. Були проведені всі необхідні діагностичні заходи, допомогу йому надали", – повідомили в пресслужбі відомства.

Зазначається, що після юнака направили в Саратов для продовження лікування.

Водночас місцева адміністрація Аткарського району негайно організувала перевірку за фактом травмування місцевого жителя.

"Ми проводимо перевірку щодо ситуації. Хоча в районі немає проблем із використанням неповнолітніми електронних сигарет", – заявив глава району Віктор Елін.

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