"ЗСУ можуть взяти Донецьк": у Росії заговорили про військову поразку Путіна на Донбасі

Українська армія перебуває на високому рівні боєготовності й здатна одним ударом перекинути ослаблений корпус ополченців і взяти Донецьк вже на другий день бойових дій.

Це стане найсильнішою поразкою для президента Росії Володимира Путіна і зруйнує всі його позиції всередині країни, припустили автори російського телеграм- каналу "Кремлевский мамковед", посилаючись на військові прогнози експертів.

"Відхід Путіна з Донбасу стане серйозним стратегічним програшем для Росії. Якщо він програє війну на Донбасі чи в Сирії, йому доведеться вимушено піти з влади. А це реально, адже українська армія зараз на високому рівні, а бойові частини російської армії нині в Сирії. Їх навіть не встигнуть перекинути під Донецьк", – вважають вони.

Українська армія на Донбасі Судово-юридична газета

Окрім військової поразки Путіна в Україні і в Сирії, за їхніми словами, серед російських аналітиків є побоювання, що ситуація може почати розвиватися також і за "київським сценарієм".

"Це коли дестабілізувати ситуацію зможуть зацікавлені з найближчого оточення президента. А формальне виконання наказів згори призведе до зворотного результату або до свідомого їхнього невиконання. Все, як було в Києві. Путін стрімко втрачає свій вплив і все через погані відносини з Україною", – підсумували в телеграм- каналі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, російський музикант розповів, як і коли зміниться влада в Росії. За його словами, в чинного президента Володимира Путіна існує безліч механізмів для подальшого управління.

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