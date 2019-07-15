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"ЗСУ можуть взяти Донецьк": у Росії заговорили про військову поразку Путіна на Донбасі

15.8т Читати матеріал російською

Українська армія перебуває на високому рівні боєготовності й здатна одним ударом перекинути ослаблений корпус ополченців і взяти Донецьк вже на другий день бойових дій.

Це стане найсильнішою поразкою для президента Росії Володимира Путіна і зруйнує всі його позиції всередині країни, припустили автори російського телеграм- каналу "Кремлевский мамковед", посилаючись на військові прогнози експертів.

"Відхід Путіна з Донбасу стане серйозним стратегічним програшем для Росії. Якщо він програє війну на Донбасі чи в Сирії, йому доведеться вимушено піти з влади. А це реально, адже українська армія зараз на високому рівні, а бойові частини російської армії нині в Сирії. Їх навіть не встигнуть перекинути під Донецьк", – вважають вони.

Українська армія на Донбасі

Українська армія на Донбасі

Судово-юридична газета

Окрім військової поразки Путіна в Україні і в Сирії, за їхніми словами, серед російських аналітиків є побоювання, що ситуація може почати розвиватися також і за "київським сценарієм".

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"Це коли дестабілізувати ситуацію зможуть зацікавлені з найближчого оточення президента. А формальне виконання наказів згори призведе до зворотного результату або до свідомого їхнього невиконання. Все, як було в Києві. Путін стрімко втрачає свій вплив і все через погані відносини з Україною", – підсумували в телеграм- каналі.

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський музикант розповів, як і коли зміниться влада в Росії. За його словами, в чинного президента Володимира Путіна існує безліч механізмів для подальшого управління.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Кремлівський мамкознавець Володимир Путін
Місце
Україна Донецьк
Теги
Росія Росія - країна-агресор Новини Росії
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
"боевые части российской армии находятся в Сирии. Их даже не успеют перебросить под Донецк"- это пишет первокласник? Тьфу! Даже не смешно читать.
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Александров Сергей
Александров Сергей
Сойти с ума и больше не вернуться -"кремлевский мамковед"!!! Авторитетнейший источник!!! А еще есть агентство "ОГГ-ОДНА ГРАЖДАНКА ГОВОРИЛА"! Но пока-что от влажных мечтаний никому ни жарко ни холодно и обрубки хох-ляцких свиней ПОСТОЯННО поступают в хох-ляцкие лечебницы из ЛДНР!
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Мир Миру
Мир Миру
Думається не про військову поразку Путіна на Донбасі, а про його хрещеницю Богдану :- ))))
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