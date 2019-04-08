"Зруйнують зсередини": режисер-фанат Путіна заговорив про розпад Росії

Російський режисер, гендиректор кіноконцерну "Мосфільм" Карен Шахназаров, який є затятим прихильником політики Володимира Путіна, не виключив, що Росію як державу можуть зруйнувати сили всередині неї.

Він вважає, що цьому сприятиме Захід, який нібито вже вивчає перспективи такого сценарію. Своїми роздумами Шахназаров поділився в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір із Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Росія такого масштабу імперія, яку можна знищити тільки зсередини. Що, власне, і вдавалося. І ось цей приклад 1991 року та й 1917, я думаю, що в середовищі аналітиків на Заході, безумовно, він, звісно, найголовніший", — з побоюванням сказав він.

Падіння Москви ІНФО-UA

Як повідомляв OBOZREVATEL, український журналіст Роман Цимбалюк вважає, що українцям не варто сподіватися на швидке падіння Росії як держави під натиском західних санкцій, адже цього не станеться в найближчому майбутньому. Більше того, нашій країні слід завжди бути готовою до атаки з боку сильного і вкрай агресивного сусіда.

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