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"Зруйнують зсередини": режисер-фанат Путіна заговорив про розпад Росії

3.1тЧитати матеріал російською

Російський режисер, гендиректор кіноконцерну "Мосфільм" Карен Шахназаров, який є затятим прихильником політики Володимира Путіна, не виключив, що Росію як державу можуть зруйнувати сили всередині неї.

Він вважає, що цьому сприятиме Захід, який нібито вже вивчає перспективи такого сценарію. Своїми роздумами Шахназаров поділився в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір із Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Росія такого масштабу імперія, яку можна знищити тільки зсередини. Що, власне, і вдавалося. І ось цей приклад 1991 року та й 1917, я думаю, що в середовищі аналітиків на Заході, безумовно, він, звісно, найголовніший", — з побоюванням сказав він.

Падіння Москви

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Як повідомляв OBOZREVATEL, український журналіст Роман Цимбалюк вважає, що українцям не варто сподіватися на швидке падіння Росії як держави під натиском західних санкцій, адже цього не станеться в найближчому майбутньому. Більше того, нашій країні слід завжди бути готовою до атаки з боку сильного і вкрай агресивного сусіда.

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Особа
Шахназаров Карен
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Цапьё вечно мычит об исторической справедливой исконности, вот кацапы и скокожатся, до скрепного состояния мокшанских болот...
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Васильев Александр
Васильев Александр
Да все просто: в случае отчаянного шухера большинство талантливых, образованных и неглупых людей не будут делать ровным счетом ни-че-го, чтобы этот шухер даже как-то сгладить, смягчить, не говоря уже о том, чтобы предотвратить. Просто предоставим отупевшим подхуйловцам право убиться об стенку надежно и показательно, саркастически наблюдая происходящее со стороны.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Ну и что...)))? Он только предостерегает...поэтому он же говорит...надо мразей давить...и правильно говорит.
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Борисс Робот
Борисс Робот
Сидоров Андрей, тогда надо начинать с тебя... ну ты и мразь...
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Сидоров Андрей, все правильно, чем быстрее друг друга передавите, тем всем будет спокойнее. Не останавливайтесь.
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