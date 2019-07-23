Зробив нашийник із замками: у Росії батько посадив маленького сина на ланцюг. Відео

У Росії батько посадив свого 10-річного сина на ланцюг, залишивши на прив'язі в сараї.

Як повідомляє Слідком РФ, подія трапилася на Кубані в селі Великовічне.

Встановлено, що 46-річний чоловік відвів свого сина в сарай, і там "обмотав навколо його шиї металевий ланцюг, вільний кінець якої закріпив за допомогою металевого замка за дерев'яну ніжку стелажа".

Після цього чоловік разом з чотирирічним сином і вагітною дружиною поїхав до Краснодару. Але хлопчикові вдалося вибратися з ув'язнення в той же день. Дитина прийшла в місцевий магазин, куди і викликали поліцію.

На горе-батька завели кримінальну справу, де перевіряють умови життя і виховання хлопчика, а також "можливо інші протиправні дії чоловіка стосовно малолітнього".

Батько посадив сина на ланцюг слідком РФ

Відзначається, що потерпілий хлопчик є сином підозрюваного від першого шлюбу. Чоловік позбавив його матір батьківських прав через суд і став використовувати дитину на господарстві під час канікул.

У Краснодарському краї 10-річний хлопчик прийшов в магазин попросити допомоги - на шиї дитини була металева ланцюг. За його словами, на ланцюг його приковував батько, але хлопчикові вдалося втекти. pic.twitter.com/qMT9cmlqgY - IZ.RU (@izvestia_ru) July 22, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії одна дитина загинула та ще троє потрапили в реанімацію в результаті пожежі в наметовому містечку на території гірськолижного комплексу "Холдомі".

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