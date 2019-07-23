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Зробив нашийник із замками: у Росії батько посадив маленького сина на ланцюг. Відео

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У Росії батько посадив свого 10-річного сина на ланцюг, залишивши на прив'язі в сараї.

Як повідомляє Слідком РФ, подія трапилася на Кубані в селі Великовічне.

Встановлено, що 46-річний чоловік відвів свого сина в сарай, і там "обмотав навколо його шиї металевий ланцюг, вільний кінець якої закріпив за допомогою металевого замка за дерев'яну ніжку стелажа".

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Після цього чоловік разом з чотирирічним сином і вагітною дружиною поїхав до Краснодару. Але хлопчикові вдалося вибратися з ув'язнення в той же день. Дитина прийшла в місцевий магазин, куди і викликали поліцію.

На горе-батька завели кримінальну справу, де перевіряють умови життя і виховання хлопчика, а також "можливо інші протиправні дії чоловіка стосовно малолітнього".

Батько посадив сина на ланцюг

Батько посадив сина на ланцюг

слідком РФ

Відзначається, що потерпілий хлопчик є сином підозрюваного від першого шлюбу. Чоловік позбавив його матір батьківських прав через суд і став використовувати дитину на господарстві під час канікул.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії одна дитина загинула та ще троє потрапили в реанімацію в результаті пожежі в наметовому містечку на території гірськолижного комплексу "Холдомі".

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Місце
Росія Краснодар
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ватоправославно, чо!
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
скрепненько! =))
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