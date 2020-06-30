Зріст Путіна знову викликав сумніви після відео-ілюзії з Лукашенком

У мережі висміяли відео, на якому через ракурс здається, що президент РФ Володимир Путін і глава Білорусі Олександр Лукашенко приблизно однакові на зріст. При цьому Лукашенко приблизно на 16-18 см вищий за Путіна.

Увагу на це звернув користувач Twitter під ніком "Μuд Ρöuccu". Він опублікував скріншот із відео "РІА. Новини", на якому глави держав обіймаються перед початком церемонії відкриття меморіалу радянському солдатові під Ржевом, що в Тверській області РФ.

На стоп-кадрі видно, що через ракурс створюється відчуття однакового зросту президентів, хоча це не так.

"Мистецтво придворної фотографії: зріст Олександра Лукашенка – 188 см. Зріст Володимира Путіна – 172 см", – написав автор публікації.

Скріншот, де зріст Путіна і Лукашенка здається однаковим Twitter Μuд Ρöuccu

Коментатори почали обговорювати скріншот, додаючи, що і це не справжній зріст Путіна – він нібито ще нижчий. Причому, на іншому знімку з цього заходу чітко видно, що Лукашенко вищий.

"172 в стрибку", "Зріст Путіна 160, і це ще з пинеходами", "В 99 році мав щастя особисто споглядати Путіна, коли він відвідав наш вуз. Був від нього на відстані витягнутої руки. Мій зріст 179. Він на голову нижчий, де там 172?", "Воно на шпильках 16 сантиметрових", – написали в коментарях.

Путін і Лукашенко на відкритті меморіалу під Ржевом Пресслужба президента РФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі висміяли фотографію, на якій Володимир Путін в оточенні глав дев'яти інших країн, проте президент Росії з них найменшого зросту.