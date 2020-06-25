У мережі висміяли фотографію, на якій Володимир Путін в оточенні глав дев'яти інших країн, проте президент Росії з них найменшого зросту.

Зображення було опубліковане в соціальній мережі Twitter користувачем під ніком "Сталкер". На ньому зображені глави десяти країн, які 24 червня були присутні на запрошення російської сторони в Кремлі на параді перемоги.

Користувачі під постом залишали іронічні коментарі, акцентуючи увагу на маленькому зрості Путіна.

Twitter / Сталкер

"А наш то..всё дрібніше і дрібніше ..", "До старості це буде все більш помітно", "Вучич вище пуйла рази впівтори!", "Чому вони всі такі гіганти???", "Найвищих прибрали подалі", "Це чмо на підборах і при цьому все одно найдрібніше", "У нас найменша купка лайна", "Навіть тут росточком малий.. у всіх сенсах", – написали в мережі.

Twitter / Сталкер

Twitter / Сталкер

Twitter / Сталкер

Twitter / Сталкер

Twitter / Сталкер

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін повеселив мережу новим знімком, на якому він зображений з сербським лідером Олександром Вучичем, зріст якого становить майже 2 метри.