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"Зрадив народ": в Росії знову "поховали" Путіна

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У Санкт-Петербурзі встановили імпровізований надгробок президенту Росії Володимиру Путіну.

Табличку з написом "Путін ВВ. Т1952 – 2019. Зрадив народ Росії" з'явилася навпроти Ісаакіївського собору.

Встановили цей "надгробок" активісти руху "Агіт Росія", про що вони повідомили в Twitter.

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Відзначається, що Санк-Петербург "прийняв естафету", як це раніше зробили Москва та Набережні човни.

Нагадаємо, що в Набережних Челнах з'явилася "могила" президента Росії Володимира Путіна, на якій встановлено пам'ятник з його фотографією.

За дану інсталяцію був заарештований на 28 діб активіст Карім Ямадаєв. Його визнали винним у повторному порушенні встановленого порядку організації або проведення публічної акції.

Надгробок Путіну в Петербурзі

Надгробок Путіну в Петербурзі

Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії рейтинг довіри населення до Путіна знизився до мінімальної позначки за останні 13 років.

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Місце
РосіяСанкт-Петербург
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Идиотов в любой стране хватает. В этом смысле Россия не исключение.
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