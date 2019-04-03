"Зрадив народ": в Росії знову "поховали" Путіна

У Санкт-Петербурзі встановили імпровізований надгробок президенту Росії Володимиру Путіну.

Табличку з написом "Путін ВВ. Т1952 – 2019. Зрадив народ Росії" з'явилася навпроти Ісаакіївського собору.

Встановили цей "надгробок" активісти руху "Агіт Росія", про що вони повідомили в Twitter.

Відзначається, що Санк-Петербург "прийняв естафету", як це раніше зробили Москва та Набережні човни.

Нагадаємо, що в Набережних Челнах з'явилася "могила" президента Росії Володимира Путіна, на якій встановлено пам'ятник з його фотографією.

За дану інсталяцію був заарештований на 28 діб активіст Карім Ямадаєв. Його визнали винним у повторному порушенні встановленого порядку організації або проведення публічної акції.

Надгробок Путіну в Петербурзі Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії рейтинг довіри населення до Путіна знизився до мінімальної позначки за останні 13 років.

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