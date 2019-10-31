"Зовсім дід ку-ку!" Путін публічно зганьбився новим анекдотом. Відео

Безглузді жартівливі висловлювання глави Росії Володимира Путіна щодо вирішення важливих питань з якості життя в очолюваній ним країні знову розлютили громадян. І змусили задуматися про нормальність його психічного здоров'я.

Відео ще одного конфузу президента РФ поділився на своїй сторінці у Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Цього разу Путін відзначився на зустрічі із жителями Калінінградської області 30 жовтня. Анекдотом він відреагував на пропозицію зміни системи медичних закупівель.

"Бабуся приходить до юридичної консультації: "А ось чи маю я право?" — "Так, бабусю, маєш!" — "А можу чи ні це зробити?" — "Ні, бабцю, не можеш!" — посміхаючись, сказав він, даючи зрозуміти, що цього не буде.

Володимир Путін Скриншот

Росіяни бурхливо відреагували на віджартовування свого лідера щодо вирішення такого важливого для них питання. Зокрема, в мережі користувачі порівняли його поведінку із "сільським дурником" і звинуватили у крайньому цинізмі.

Скріншот Twitter Дмитра Смирнова

"Днище кожне слово в цього дна", "До чого це? Думаю, до евтаназії", "У Петросяна конкурент", "Глумитися із особливим цинізмом!", "Гуморист хр*нів. Думає, що сяє дотепністю, а насправді його сміх*єчки виглядають жалюгідно й убого. Як сільський дурник", "Народ страждає від відсутності ліків і їхньої дорожнечі, а він гигикає", "Друг із донькою-"сердечницею" не можуть купити ліки, які за пів року на 100% піднялися в ціні. А цей анекдоти точить", "Зовсім дід ку-ку", — прокоментували вони.

Зазначимо, що поглузував із конфузу Путіна навіть відомий російський блогер Ілля Варламов. "Дуже смішно, Володимире Володимировичу!" — написав він у своєму Telegram-каналі.

Скріншот Twitter Дмитра Смирнова

"Бабуся приходить в юридичну консультацію:" а ось чи маю я право? "-" Так, бабуся, маєш "-" а можу чи ні це зробити? "-" немає, бабка, не можеш ": Путін анекдотом відреагував на пропозицію зміни системи медичних закупівель pic.twitter.com/dPNyCHQEaK - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 31 жовтня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава РФ Володимир Путін осоромився дивною поведінкою із президентом Єгипту Абдель Фаттаха ас-Сісі. Під час розмови він поліз до того під піджак, подумавши, що у них схожі краватки. Інцидент трапився на першому економічному форумі "Росія — Африка".

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