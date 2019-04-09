"Зняли одяг із трупів і грілися": з'ясувався новий нюанс у загибелі групи Дятлова

Теорію про те, що групу Дятлова на злощасному перевалі на Уралі 60 років тому вразили отруйні випаровування, підтверджує той факт, що першими там загинули найміцніші туристи.

Таку думку висловив завідувач відділенням травматології в Киштиме Микола Тарасов. За його словами, для встановлення істини необхідна комплексна експертиза за участю гігієністів, токсикологів і гідрометеорологів, пише "Рамблер".

Так, за його словами, першими загинули Юрій Дорошенко і Григорій Кривоніщенко — з них зняли одяг, щоб обігрітися.

Перевал Дятлова Архівне фото

"Це були здорові хлопці, важко повірити, що вони першими загинули від переохолодження. Швидше за все, Дорошенко ніс когось на шляху від намету і тому більше за інших надихався отруйними парами. Або у нього була підвищена чутливість або непереносимість таких речовин", – наголосив Тарасов.

Говорячи про туриста, він вказав, що той був справжнім богатирем.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що шестеро туристів, які в 1993 році загинули поблизу хребта Хамар-Дабан, і яких називають другою "групою Дятлова", могли постраждати через пари сірчаної кислоти.

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