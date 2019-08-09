Знову впав: у Путіна за місяць рекордно впав рейтинг

Електоральний рейтинг президента Росії Володимира Путіна знизився до рекордно низької позначки за останні 18 років і склав 43%.

Саме стільки респондентів фонду "Общественное мнение" (ФОМ) готові проголосувати за Путіна на виборах, якби вони відбулися в найближчу неділю, передає "Русская служба ВВС".

Крім того, 36% заявили, що стали менше довіряти президенту за останній місяць, і лише у 15% довіра до глави держави зросла. 49% не змогли відповісти на це питання.

Експерти пов'язують зниження рейтингу з протестами через вибори в Мосміськдуму і прогнозують подальше падіння підтримки російського глави.

Відзначається, що лише в квітні 2001 року за Путіна були готові голосувати менше – 42%.

При цьому, як показало опитування ФОМ, рейтинги інших політиків не змінилися – як і раніше 10% підтримали б кандидата від КПРФ Павла Грудініна, 11% – лідера ЛДПР Володимира Жириновського.

В інших рівень електоральної підтримки не перевищує 1%. Також 3% зіпсували б бюлетень, а 13% не пішли б на вибори. Решта (15%) не визначилися з відповіддю.

Володимир Путін Press.lv

Разом із тим, за даними ФОМ, знизилася кількість тих, хто вважає, що Путін посту працює добре – із 64% у липні до 60% зараз.

27% повідомили соціологам, що президент на посаді працює погано, а 12% вагалися з оцінкою. Це рівень грудня-січня 2018-2019 року, в той момент рейтинги Путіна переживали чергове зниження.

Нагадаємо:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Financial Times заявив про різке падіння рейтингу Володимира Путіна через монополію олігархів на переробку сміття.

До цього російський музичний критик Артемій Троїцький заявив, що рейтинг Путіна насправді становить 10% твердої підтримки людей, яких можна назвати бенефіціарами його режиму.

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