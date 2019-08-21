Знову смертельна авіакатастрофа: в Росії вертоліт упав у річку

У Вологодській області (Росія) в середу, 21 серпня, приватний вертоліт упав у річку Суда, що призвело до смертельного результату.
Про це повідомляє пресслужба МНС РФ. За даними рятувальників, пілот загинув і його тіло вже дістали з водойми та впізнали (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Чи летів хтось іще в кабіні двомісного вертольота, невідомо, проте за різними даними, там був присутній також один пасажир. Рятувальники продовжили пошуки.
У Вологодській області вертоліт впав у річку
Пресслужба МНС РФ
У Росії одна людина загинула в результаті падіння вертольота
Пресслужба МНС РФ
"Вертоліт перебуває за 10-15 метрів від берега на глибині 3 метрів, видніється хвостове оперення", – розповіли в ГУ МНС.
Відзначається, що НП трапилася біля населеного пункту Сойволовська Череповецкого району. На пульт чергового МНС о 16.40 надійшло повідомлення про падіння вертольота.
За попередніми даними, перед падінням вертоліт зачепив лінію електропередач. Для ліквідації наслідків були залучені 44 особи (рятувальники і водолази) і 15 одиниць техніки.
У Росії впав приватний вертоліт
Пресслужба МНС РФ
У Росії вертоліт зачепив ЛЕП і впав у річку
Пресслужба МНС РФ
Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 серпня в Греції біля берегів острова Порос розбився вертоліт, у результаті чого загинули три особи. Двоє з них були громадянами Росії.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.