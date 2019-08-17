Знову не долетів: у Росії сталася чергова НП з літаком

У Росії літак L410 авіакомпанії "Хабаровські авіалінії", який летів у Николаевськ-на-Амурі, екстрено повернувся в Хабаровський аеропорт через НП.

Як пише "КП", пілот змушений був повернутися в аеропорт вильоту – на борту спрацювала система оповіщення про несправність двигуна.

Як повідомили в прес-службі Далекосхідного слідчого управління на транспорті СК Росії, рішення про повернення в аеропорт відправлення прийняв командир повітряного судна. На момент інциденту на борту перебували 13 пасажирів, з яких троє неповнолітніх, а також два члени екіпажу.

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Літак приземлився благополучно, в результаті пригоди ніхто не постраждав.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Відео Hue

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії трапилася низка аварійних інцидентів з літаками через птахів. Зокрема, 16 серпня рейс авіакомпанії "Перемога" затримали в аеропорту Мінеральних Вод через потрапляння пернатого в один із двигунів літака.

А 15 серпня пасажирський літак А-321 рейсу Москва – Сімферополь авіакомпанії "Уральські авіалінії" здійснив жорстку аварійну посадку на полі поруч із аеропортом Жуковський (Підмосков'я). Причиною стало зіткнення лайнера зі зграєю чайок. Момент аварії був знятий на відео.

Російські ЗМІ з'ясували, що чайки могли прилетіти туди зі сумнозвісних звалищ (полігонів) у Раменському районі.

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