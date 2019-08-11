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Знищиться сама: стало відомо про новий винахід Росії

1.2т Читати матеріал російською

Держкорпорація "Роскосмос" в червні отримала патент на винахід супутника, що здатен самознищитися.

Про це повідомили у Федеральній службі з інтелектуальної власності.

За задумом конструкторів, космічний апарат в разі поломки або після завершення терміну експлуатації повинен прийняти команду з Землі і самознищитися без залишку.

Для цього пропонується використовувати матеріали, які при нагріванні минуть рідку фазу і відразу переходять з твердого стану в газоподібний.

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Ілюстрація

Ілюстрація

RT

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Росію запідозрили в запуску ядерних ракет. У мережу потрапили скандальні фото зі супутника.

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Україна
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