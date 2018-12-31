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Зникнення клієнтки BlaBlaCar: ймовірний вбивця розповів, де заховав тіло

9.1тЧитати матеріал російською

Росіянин Віталій Чікіров, який зізнався у вбивстві директорки Burger King Ірини Ахматової, сховав її тіло у лісосмузі Московської області.

Точне місце він не озвучив, повідомляється на офіційному сайті Слідчого комітету Росії.

"Житель міста Серпухова Московської області, який на допиті зізнався у вбивстві попутниці, розповів про мотиви злочину і пояснив, що сховав тіло у лісосмузі Московської області", — йдеться у повідомленні.

Слідчі і криміналісти встановлюють місцеперебування тіла жінки.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії 23 грудня по дорозі з Москви у Тулу викрали директорку громадського харчування Burger King Ірину Ахматову. Пізніше з'ясувалося, що жінка взяла попутника через сервіс BlaBlaCar, який виявився ґвалтівником-рецидивістом.

Незабаром був затриманий Віталій Чікіров. 29-річний чоловік за підсумками допиту у слідчому відділі Москви дав свідчення, розповівши, що спланував вбивство заздалегідь, забронювавши на сервісі BlaBlaCar з фальшивих акаунтів всі місця у машині жертви. Також є припущення, що Чікіров міг воювати на Донбасі.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

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минин евген
минин евген
как прекрасно когда кацапьё заебенит кацапьё. роготеке даже помогать нн нужно, сами себя уничтожат.
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Ukr Igore
Ukr Igore
минин евген, Скрепки жмут.
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