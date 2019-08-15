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Зник з радарів: у Росії трапилася друга за ранок НП із літаком

2.7т Читати матеріал російською

У Росії літак, що прямував рейсом Москва - Самара, провів екстрену посадку в аеропорту Шереметьєво.

Про це повідомило джерело в екстрених службах, передає ТАСС. "За попередньою інформацією, на борту відмовила гідросистема", – сказав співрозмовник.

За його словами, літак належить компанії Global Jet. На його борту знаходилися три члени екіпажу і чотири пасажири. До місця НП прибули 14 автоцистерн.

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Літак здійснив аварійну посадку в Шереметьєво

Літак здійснив аварійну посадку в Шереметьєво

Ілюстрація

При цьому "Інтерфакс" уточнює, що аварійний Airbus провів в повітрі після зльоту з "Жуковського" всього хвилину, потім мітка з радарів зникла.

"Командир зв'язався з диспетчерами через хвилину після зльоту і доповів про потрапляння птаха у двигун. Потім літак зник з радару", – сказало джерело. Екіпаж зв'язався з диспетчерами пізніше і повідомив про аварійну посадку у полц в 2 км від торця смуги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 15 серпня пасажирський літак А-321 рейсом Москва – Сімферополь авіакомпанії "Уральські авіалінії" здійснив жорстку аварійну посадку на полі поруч з аеропортом Жуковський (Підмосков'я).

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