Зник цілий під'їзд: з'явилися відео після потужного вибуху в Магнітогорську

У мережі з'явилися відео з місця часткового обвалу житлового будинку, де в ніч на 31 грудня прогримів вибух.

На записах видно, що багатоповерхівка залишилася без під'їзду.

Біля місця НП скупчилися десятки людей. Рятувальники протягом кількох годин шукають зниклих безвісти, яких, за попередніми даними, 79 осіб.

Ілля Московець/ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше потужний вибух на Харківщині залишив людей без даху над головою. В результаті НП постраждали двоє людей.

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