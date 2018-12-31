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Зник цілий під'їзд: з'явилися відео після потужного вибуху в Магнітогорську

13.8тЧитати матеріал російською

У мережі з'явилися відео з місця часткового обвалу житлового будинку, де в ніч на 31 грудня прогримів вибух.

На записах видно, що багатоповерхівка залишилася без під'їзду.

Біля місця НП скупчилися десятки людей. Рятувальники протягом кількох годин шукають зниклих безвісти, яких, за попередніми даними, 79 осіб.

Зник цілий під'їзд: з'явилися відео після потужного вибуху в Магнітогорську

Ілля Московець/ТАСС

Новини
У Вінниці прогримів потужний вибух у тролейбусі: є постраждалі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше потужний вибух на Харківщині залишив людей без даху над головою. В результаті НП постраждали двоє людей.

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Місце
РосіяМагнітогорськ
Теги
Новини Росіївибух
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