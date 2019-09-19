Знесе з поверхні океану: в Росії запропонували "впустити" ракету на фрегат США

У Росії запропонували "впустити" ракету середньої дальності DF-21D китайського виробництва на американський фрегат.

Про потужність зброї пише російське видання "Звезда". За його даними, ця ракета може за лічені хвилини знести з поверхні Світового океану американські фрегати.

"Як кажуть по-своєму іронічні ракетники, нам не потрібен номер вашого будинку – достатньо назви міста. У нашому випадку досить і квадрата на морській карті", – запевняє видання.

Водночас зазначається, що розміщення DF-21D в прибережних регіонах дозволить Китаю повністю закрити питання із забезпеченням захисту країни від ворожих ударів із використанням авіаносних і корабельних ударних груп.

DF-21D Армійський вісник

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше військовий експерт заявив, що ядерну безпеку планети підриває Китай.

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