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19 вересня • оновлено в 11:13
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Знесе з поверхні океану: в Росії запропонували "впустити" ракету на фрегат США

5.2т Читати матеріал російською

У Росії запропонували "впустити" ракету середньої дальності DF-21D китайського виробництва на американський фрегат.

Про потужність зброї пише російське видання "Звезда". За його даними, ця ракета може за лічені хвилини знести з поверхні Світового океану американські фрегати.

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"Як кажуть по-своєму іронічні ракетники, нам не потрібен номер вашого будинку – достатньо назви міста. У нашому випадку досить і квадрата на морській карті", – запевняє видання.

Водночас зазначається, що розміщення DF-21D в прибережних регіонах дозволить Китаю повністю закрити питання із забезпеченням захисту країни від ворожих ударів із використанням авіаносних і корабельних ударних груп.

DF-21D

DF-21D

Армійський вісник

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше військовий експерт заявив, що ядерну безпеку планети підриває Китай.

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Росія
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
В статье идет описание китайской ракеты: Те же из плавсредств, которые всё же задержатся на поверхности, получат весьма солидную дозу радиации, поскольку «Дунфэн-21D», судя по всему, может снаряжаться как обычной боевой частью, так и «необычной» - то есть ядерной. В этом случае даже не надо попадать точно в цель - достаточно просто «уронить» боеголовку в границах расчётной зоны поражения. Аффтар, судя по мосгам xoxoл, прочитав по диагонали статью начинает истошно хрюкать: русские идут! Они хотят уронить ракету на наш с Омеригой фрегат. И остальные xoxлоопарыши читающие только заголовки дружно кидаются подхрюкивать в ответ. СУГС, ёпста
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Kippa Serzh
Kippa Serzh
Дикари...
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Крымский Анатолий
Крымский Анатолий
Как бы китайцы её на Россию не уронили...
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