Знайшли за оголошенням: затримані в Білорусі "вагнерівці" дали перше інтерв'ю

Видані Білорусією Росії члени приватної військової компанії "Вагнер" знайшли роботу нібито за оголошенням і мали працювати в "охороні".

Про це вони самі розповіли в інтерв'ю в ефірі російського телеканалу, повідомляє "Бабель". Вони запевнили, що запропонована їм робота полягала в "охороні нафтових об'єктів" у Лівії, Сирії і Венесуелі, а Білорусь була для них транзитною країною і вони нібито не знали про заплановані там президентські вибори.

За словами "вагнерівців", їх логістикою від Москви до пункту призначення займалася "Лариса Самаріна".

"За добу до відльоту "Самаріна" сказала, що у неї не виходить зістикувати рейси Мінськ — Стамбул — Гавана — Каракас так, щоб ми довго не перебували в транзитній зоні Туреччини. Сказала, що замовить нові квитки на 30-е число. Ми їх отримали, і вона запропонувала тимчасово поїхати у санаторій "Білорусочка" для відпочинку", — розповів один із бойовиків.

Звільнені "вагнерівці" назвали затримання несподіваним для себе і вважали його помилкою.

"Для нас це була транзитна країна, дружня до Росії, і несподіванок від спецслужб ніхто не очікував", — розповів один із найманців.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

14 серпня Білорусь передала Росії 32 членів ПВК "Вагнер", зокрема й тих, які воювали на Донбасі;

В Україні заявили, що таким кроком Білорусь продемонструвала, що історична близькість її з Україною та принцип взаємної допомоги сусідів для неї нічого не вартує.

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